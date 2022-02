Milan-Udinese 1-1, le pagelle: Leao non basta, Kessie inesistente. Ancora male i centrali

Milan-Udinese 1-1, le pagelle: Leao segna ma non basta, Tonali uno degli ultimi ad arrendersi. Malissimo Kessie, difesa ancora insufficiente

L’Udinese tutta dietro lascia pochi spazi al Milan e riparte bene. Dopo essersi infranti senza pericolosità sul muro bianconero i rossoneri la sbloccano alla mezz’ora alla prima palla gol. E’ Leao che servito da Tonali resiste all’attacco di Becao e mette dentro l’1-0. Sul finire della prima frazione solo qualche incursione di Deulofeu per l’Udinese, e tante occasioni di ripartenza in campo aperto per il Milan, che chiude in vantaggio di una rete.

Il Secondo tempo si apre con i bianconeri in avanti, che anche in maniera confusionaria riescono a guadagnare metri. L’Udinese pareggia con un gol dubbio di Udogie, che pare porti la palla in rete con la mano. La partita finisce con tanto nervosismo e con un pareggio che lascia ancora una volta l’amaro in bocca.

Maignan 6: Poco impegnato nel primo tempo, si iscrive al match per una parata centrale su colpo di testa ravvicinato di Beto e per qualche uscita. Incolpevole sul gol dell’Udinese.

Calabria 5,5: Ci mette spesso una pezza nei ripiegamenti, nel primo tempo prova a proporsi in avanti ma la corsia di destra fatica a decollare. Cala come tutti i compagni nella seconda frazione di gioco.

Tomori 5: Bello l’intervento in scivolata in apertura di gara, disattento e stranamente in ritardo in area di rigore, soprattutto nella fase finale di gara, sul pressing costante e sugli attacchi confusi dell’Udinese.

Romagnoli 5,5: Gara di sacrificio del capitano del Milan, che nel primo tempo non correre alcun rischio, ma nella fase centrale della partita va in apprensione come tutto il reparto difensivo.

Theo Hernandez 5,5: Mai pericoloso, disattento e svogliato in un paio di occasioni, alterna buoni recuperi a dormite clamorose in difesa.

Tonali 6: Regge alla grande il duello di fisicità in mezzo al campo, condendo la prestazione con un bellissimo assist. Uno degli ultimi ad arrendersi.

Kessie 4,5: Completamente inesistente, eccezion fatta per le fasi finali di gara dove prova a salire di intensità. Tantissimi errori, poco nel vivo del gioco, altra partita da dimenticare.

Messias 5: Spesso confusionarie le sue azioni palla al piede, perde diversi contrasti fisici e a volte è troppo lezioso in zone nevralgiche del campo (Saelemaekers 67′ sv)

Brahim Diaz 5,5: Altra partita poco concreta del 10, che oltre a qualche imbucata per Leao appare ancora troppo discontinuo nei 90 minuti (Maldini 80′ sv)

Leao 6,5: Come sempre il più attivo e il più pericoloso, punta e salta costantemente gli avversari. Freddissimo sotto porta, vince anche il duello di fisicità con Becao sul gol che apre il match.

Giroud 5: Prova a giocare di sponda con i compagni, mal servito in generale per tutta la gara non riesce mai a rendersi pericoloso e ad andare al tiro (Rebic 67′ sv).