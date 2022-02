Milan, Colombo non segna più | Il piano per il futuro

Il club rossonera deve scegliere al soluzione migliore per il giovane attaccante, che sta dimostrando poca continuità alla Spal.

Era iniziata alla grande la stagione di Lorenzo Colombo con la maglia della Spal. Il giovane attaccante aveva giocato il suo primo campionato da protagonista lo scorso anno con la Cremonese e in estate si è trasferito a Ferrara per esplodere definitivamente.

Il classe 2002 ha fatto tutto il percorso nelle giovanili del Milan e la società rossonera lo tiene sempre d’occhio, nell’attesa che il ragazzo maturi fino al punto da essere pronto per tornare alla base. In questo inizio di campionato con i ferraresi sembrava addirittura che il centravanti avesse già fatto il salto di qualità necessario. Il 19enne si era prima reso protagonista con la Nazionale Under 21 e aveva poi realizzato ben 6 reti nei primi mesi in Serie B.

Colombo era andato a segno ben quatto volte nel giro di poche settimane contro Pordenone, Monza, Vicenza e Parma. In seguito aveva regalato anche altre perle, tra le quali un gran gol col suo mancino sul campo dell’Ascoli. Queste prestazioni avevano addirittura portato Maldini a pensare di dargli un chance per la prossima stagione.

Da quel momento in poi il rendimento del giovane attaccante di proprietà dei rossoneri è calato drasticamente fino a perdere il posto da titolare. Il tecnico Venturato ha cominciato ha preferirgli i vari Vido, Melchiorri e Giuseppe Rossi, e per lui c’è stato sempre meno spazio. Colombo è a secco di reti addirittura dallo scorso 30 novembre (Spal-Lecce): ben tre mesi di astinenza dal gol.

La poca continuità non gli permetterà probabilmente di essere ritenuto pronto per far parte della squadra di Pioli già dal prossimo anno, perché al Milan servono ora elementi già in grado di dare un apporto certo. Si prospetta quindi per lui un prestito in Serie A, con il salto di categoria che potrebbe permettere al 19enne di fare un ulteriore miglioramento e di accrescere la sua esperienza.