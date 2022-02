Napoli, Spalletti ne recupera due per il Milan: sicura un’assenza

Dando un’occhiata all’infermeria del Napoli, in vista della gara contro il Milan, è certo che l’attaccante non ce la faccia a recuperare…

Siamo in una fase cruciale della stagione di Serie A. La lotta scudetto è più aperta che mai, con Milan, Napoli e Inter che hanno rallentato nettamente la loro corsa. Soltanto risultati negativi nelle ultime due di campionato per le tre che occupano il podio della classifica.

Due pareggi per rossoneri e azzurri, mentre una sconfitta e un pari per i nerazzurri. Sembra quasi che ci sia una certa paura a prendere il volo e vincere il fatidico scudetto. Molto dipenderà dagli scontri diretti, che in parte sono già stati affrontati. Milan e Inter si sono sfidate nel derby di ritorno, con i rossoneri usciti vincitori.

Mentre il Napoli ha affrontato i nerazzurri due settimane fa trovando soltanto il pari. All’appello manca soltanto lo scontro tra Napoli e Milan, che di fatto si disputerà tra una sola settimana. Il 6 marzo, le due formazioni scenderanno in campo al Maradona a battagliarsi per la prima posizione in classifica.

Un vero crocevia quello tra rossoneri e partenopei, nel quale l’Inter starà a godersi lo spettacolo. Spalletti e Pioli hanno ben in mente l’obiettivo, ma entrambi dovranno far i conti con i problemi di rosa. Per il Milan potrebbero esserci notizie positive in vista della sfida del Maradona, dato che Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare a lavorare in gruppo nel corso di questa settimana.

In casa Napoli, invece, pare sia certa l’assenza di un giocatore.

Napoli, buone speranze per Anguissa e Lobokta

Secondo le ultime novità sull’infermeria del Napoli, Luciano Spalletti dovrebbe poter ritrovare due pedine fondamentali per il big match contro i rossoneri. Si tratta di Andrè Anguissa e Stanislav Lobokta. I due centrocampisti, usciti acciaccati dalla partita di Europa League contro il Barcellona, sono in via di ripresa.

Non ci saranno molto probabilmente domani contro la Lazio all’Olimpico, ma tra una settimana dovrebbero tornare a disposizione. Discorso completamente diverso per Hirving Lozano. Il messicano è tornato con una spalla lussata dagli impegni con la Nazionale, ma il rientro non è lontano.

Non ce la farà sicuramente per il match del 6 marzo contro il Milan, è pronto però a tornare per la trasferta contro l’Hellas Verona del 13 marzo. A riportare tali notizie è il Corriere dello Sport.