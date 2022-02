Calciomercato, vuole solo il Milan! Smentite le alternative

Il Milan è sempre in pole sul calciatore straniero, anche se nelle ultime ore sono fuoriuscite notizie differenti e fuorvianti.

A prescindere da quello che sarà l’esito finale del campionato 2021-2022, il Milan ha già in mente le future mosse per migliorare la rosa e renderla competitiva su tutti i fronti, sia in Italia che in Europa.

I rossoneri dovranno lavorare sul mercato sia per sostituire partenze eccellenti (vedi quella di Kessie), sia per migliorare alcuni reparti. Uno di questi è quello difensivo, che già a gennaio scorso sarebbe dovuto essere rimpolpato dopo l’infortunio grave di Simon Kjaer.

Tanti i nomi ed i profili accostati al club rossonero di recente per quanto riguarda il rinforzo in difesa. Ma la dirigenza Milan ha in mente soltanto un obiettivo. Il quale, smentendo le recenti voci di mercato estero, sarebbe sempre più vicino ad un futuro rossonero.

Ma quale Newcastle? Il Milan resta la prima scelta

Il calciatore su cui il Milan intende puntare ciecamente per la prossima stagione è ovviamente Sven Botman. Il centrale difensivo olandese lascerà molto probabilmente il Lille, per una cifra tra i 25 ed i 30 milioni di euro.

Nelle ultime ore erano fuoriuscite notizie contrastanti, in particolare dalla stampa britannica. Si è parlato di un’opzione molto concreta relativa al Newcastle United, società di Premier League che effettivamente ha cercato Botman nel mercato di riparazione. Addirittura si è parlato di una preferenza assoluta dell’olandese per i ‘Magpies’ e della volontà di trattare anche in estate.

Fonti vicine all’entourage del giocatore però smentiscono tali informazioni. Botman punterebbe a giocare nel Milan, sia perché attratto dall’idea di militare in un club storico e vincente come quello rossonero, sia perché potrà così giocare la Champions League. Mentre il Newcastle ad oggi è ancora a rischio retrocessione in Inghilterra.

Inoltre la trattativa con l’entourage di Botman è in stato avanzato. Settimane fa gli agenti sono stati ospiti a Casa Milan per cominciare a lavorare sul contratto del difensore classe 2000. Milan dunque ampiamente in vantaggio per questo forte e coriaceo stopper, il quale raggiungerebbe l’ex compagno di squadra Mike Maignan.

Va solo trovata l’intesa definitiva con il Lille sul prezzo del cartellino, ma i buoni rapporti tra i due club sembrano favorire l’operazione. Il Newcastle o altre squadre estere interessate a Botman dovranno mettersi in fila.