Ibrahimovic, niente Milan-Inter: quando rientrerà lo svedese

Le condizioni di Ibrahimovic migliorano: niente convocazione per il derby di Coppa Italia però.

Sicuramente l’assenza di Zlatan Ibrahimovic si è fatta sentire nel Milan nelle ultime partite. Contro Salernitana e Udinese avere in campo un leader come lui sarebbe stato decisamente utile per strigliare una squadra che è apparsa irriconoscibile.

Oltre alla sua leadership, è mancato anche il suo estro in fase offensiva e la sua pericolosità. Il centravanti svedese è uno che sa servire assist, fare gol e sponde, oltre a impegnare le difese avversarie con la sua fisicità.

Anche se non è più giovanissimo (va per i 41 anni), Ibra ha dimostrato di poter ancora giocare un ruolo da protagonista se sta bene. Purtroppo i tanti infortuni lo hanno condizionato e non ha potuto dare sempre il contributo che voleva alla squadra di Stefano Pioli.

Ibrahimovic salta il derby di Coppa Italia: ma il ritorno si avvicina

Le condizioni di Ibrahimovic sono in miglioramento. Negli ultimi giorni è tornato a lavorare sul campo, correndo e calciando il pallone. L’infiammazione al tendine d’Achille destro lo aveva costretto a un mese di sedute in palestra, ma finalmente il bomber rossonero intravede la luce in fondo al tunnel.

Anche se sta facendo progressi, non è ancora pronto per essere convocato e giocare. Zlatan non ci sarà martedì sera nel derby di Coppa Italia contro l’Inter. Il Corriere della Sera spiega che l’obiettivo dello staff è quello di averlo nella lista per lo scontro diretto di campionato Napoli-Milan in programma domenica allo stadio Diego Armando Maradona. Non è ancora scontato il rientro, però c’è fiducia sulla presenza di Ibra nel big match.

Sicuramente a Pioli farebbe molto comodo riaverlo a disposizione. L’attaccante scandinavo anche per un piccolo spezzone di partita può essere molto utile. Non rimane che attendere i prossimi allenamenti per capire l’evoluzione della condizione fisica di Zlatan.