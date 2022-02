“Donnarumma più forte di Maignan”, il giornalista fa infuriare i milanisti!

Il famoso giornalista sportivo ha messo a confronto Donnarumma e Maignan, preferendo l’italiano. I tifosi del Milan non l’hanno presa bene

Donnarumma è stato ormai ampiamente dimenticato dal popolo rossonero. C’era stata sofferenza dopo la separazione, ma soprattutto tanta rabbia. Soprattutto per il modo in cui è avvenuto il tutto. Il portiere della Nazionale non si è comportato bene con la dirigenza del diavolo.

Insieme al suo agente, pretendeva una cifra monstre per rinnovare il suo contratto con il Milan. Un po’ come quello che sta facendo adesso Kessie e che ha fatto Calhanoglu. Non ha avuto senso di appartenenza nei confronti di una società che lo ha cresciuto e reso l’estremo difensore che è oggi. Le strade dunque si sono divise, ognuno va avanti a modo proprio. Finora però le cose sembrano essere andate meglio al Milan.

Donnarumma non ha avuto un inizio facile di questo “secondo capitolo” della sua carriera. E’ andato in Francia, al Psg, dove almeno inizialmente ha avuto molta difficoltà ad imporsi ed a reggere il confronto con un altro buon portiere come Keylor Navas. Adesso sembra che vada meglio all’italiano, che però ogni tanto continua a tornare a parlare del suo passato. Il Milan ha fatto un affare, sicuramente non economico perché ha perso Donnarumma a parametro zero, ma dal punto di vista qualitativo. Al suo posto è subentrato il francese Mike Maignan, una vera e propria garanzia tra i pali e soprattutto pagato soltanto 16 milioni. Bravo sia tra i pali (anche se ogni tanto azzarda qualche uscita che mette i brividi ai tifosi) e soprattutto con i piedi. Ricorderete sicuramente l’assist a Leao nell’1-0 con la Sampdoria.

Leggi anche:

“Non si può dare 8 ai piedi di Donnarumma”, l’ira dei tifosi

Il giornalista sportivo di Sky Sport, Fabio Caressa, sul suo canale TikTok ha messo a paragone Donnarumma e Maignan. Lo ha fatto seguendo dei criteri e valutandoli con un voto da 1 a 10. Li ha messi a confronto in base a questi fattori: prontezza, uscite, piedi, comunicazione, fisico, carisma.

Il totale dei voti ha fatto emergere che, secondo Caressa, Donnarumma è più forte di Maignan. Questo ovviamente ha scatenato l’ira dei tifosi del Milan che si sono riversati nei commenti del post. “Come si fa a mettere 8 ai piedi di Donnarumma”, si legge. Oppure: “Dopo il voto alle uscite sono uscito dal video”. Insomma, i milanisti non l’hanno presa proprio benissimo.

Di seguito, vi riportiamo tutti i voti emessi da Caressa:

MAIGNAN: prontezza 9, uscite 8.5, piedi 8,5 (soltanto?), comunicazione 8, fisico 10, carisma 7.5 (totale 51.5)

DONNARUMMA: prontezza 9, uscite 9, piedi 8, comunicazione 9, fisico 10, carisma 7.5 (totale 52.5)