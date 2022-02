ML – Milan-Inter, entusiasmo alle stelle: si va verso il sold out a San Siro

Lo stadio sarà pieno nel rispetto delle normative anti Covid che prevedono la capienza massima del 75%. Sarà uno spettacolo nelle curve

Milan-Inter, atto terzo. Domani sera andrà in scena per la terza volta in stagione il Derby della Madonnina, gara valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia. L’altra partita, quella tra Fiorentina e Juventus, si giocherà il giorno dopo. Solo due su quattro arriveranno in finale a giocarsi il titolo.

A sfidarsi saranno ancora rossoneri e nerazzurri, a regalare spettacolo saranno ancora le formazioni di Pioli e Inzaghi, ad accendere la partita ci penseranno la Curva Sud e la Curva Nord. E’ quasi tutto pronto per la terza sfida stagionale tra Milan e Inter, la prima di due in Coppa Italia. Entrambe le squadre non vivono un momento eccezionale in campionato. L’Inter fatica a segnare ed a vincere, ma ha ancora la possibilità di riportarsi in vetta vincendo il recupero della gara con il Bologna.

Dall’altra parte il Milan viene da due pareggi consecutivi in cui invece bisognava assolutamente vincere con Salernitana e Udinese. I ragazzi di Pioli per ben due volte non hanno saputo approfittare dei passi falsi delle inseguitrici e ora si trovano appaiati in testa alla graduatoria assieme al Napoli, che ieri sera in extremis ha vinto sul campo della Lazio. Sia il Milan che l’Inter vogliono tornare a dettare legge, per questo motivo sembra che lo scontro tra titani arrivi proprio al momento giusto.

Un Meazza stracolmo per incitare Milan e Inter

Nonostante i due club non vivano un momento felicissimo, non mancherà per nulla l’incitamento dei rispettivi tifosi. Questa non è una novità, dato che il Meazza è lo stadio che porta più tifosi allo stadio in Italia da ormai diverso tempo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione in via esclusiva, sarà inevitabile il sold out al momento del fischio d’inizio del match. Al momento è stata sfondata la quota 50.000 tagliandi staccati, su 56.000 totali disponibili (a causa delle restrizioni anti Covid lo stadio potrà riempirsi al 75% della capienza effettiva).

C’è voglia di riscatto, c’è la solita voglia di prevalere in una stra-cittadina che ogni anno regala emozioni. Siamo vicini al “tutto esaurito“, pronti ad assistere ad una festa dello sport sia in campo che sugli spalti.