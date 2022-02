Milan, prima l’Inter e poi il Napoli: 5 giorni per indirizzare la stagione

Saranno cinque giorni di fuoco i primi del mese di marzo. Due sfide fondamentali attendono il Milan di Stefano Pioli: l’Inter in Coppa e il Napoli in A

Sarà un inizio di marzo fondamentale per il prosieguo della stagione in casa Milan. I rossoneri sono attesi da due sfide che con molta probabilità determineranno quelli che effettivamente possono essere gli obiettivi a cui questa squadra può ambire. Si può arrivare fino in fondo a lottare sia in Coppa che in Serie A?

Il Milan non vive un momento brillantissimo. Siamo in un momento della stagione molto delicato. E’ in questa fase che iniziano a delinearsi tutti gli aspetti di un’annata calcistica. Chi davvero può lottare per vincere il campionato? Chi può lottare per vincere la Coppa Italia? E chi, soprattutto, può lottare per vincerle entrambe? In Serie A i rossoneri sono al primo posto, raggiungi però ieri sera in extremis dal Napoli. Due pareggi consecutivi fatali per il Milan, che avrebbe potuto allungare e di parecchio nelle ultime giornate. Ma non ci è riuscito, complici alcune scelte arbitrali discutibili ma soprattutto un atteggiamento che non è sembrato consono a quelle che erano le aspettative.

Ora, davvero, non si può più sbagliare. L’obiettivo principale resta sempre quello della qualificazione alla prossima Champions League, quindi posizionarsi tra le prime quattro in classifica nel campionato. Ma davvero il Milan può “accontentarsi”? In un certo senso lo ha fatto già nella scorsa stagione, ma aveva l’attenuante di essere di essere giovane e immatura. Quest’anno c’è più esperienza, c’è più qualità, e bisognerebbe approfittarne. Altrimenti difficilmente la società cercherà di fare investimenti importanti per rinforzare ancor di più la rosa.

L’ora della verità: Milan, dove vuoi arrivare?

C’è uno strano clima attorno alla squadra. Nessuno è convinto fino in fondo che il Milan di oggi possa ambire a qualcosa di importante? Ma è davvero così? Pioli e i suoi ragazzi hanno due opportunità, una dopo l’altra, per far ricredere tutti. La prima è domani sera, quando i rossoneri affronteranno l’Inter nell’ennesimo derby (e nemmeno l’ultimo) stagionale. La gara infatti è valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia.

Il Milan gioca, per così dire, in casa, e la regola dei gol in trasferta che valgono doppi è ancora attiva in Italia fino alla fine di questa stagione. Questo significa che l’obiettivo principale sarà non subire gol, proprio come ha detto Pioli in conferenza. Ma se si potesse fare qualcosa in più, sarebbe ben accetto dal pubblico di fede milanista che vuole una risposta concreta da tutto il gruppo.

Bisogna dimostrare che l’Inter non è superiore, che il Milan c’è. Bisogna far capire anche al Napoli che devono essere loro a temere la super sfida che si giocherà domenica sera. Al “Maradona” si affronteranno in Serie A le due regine del campionato. Un match che riporta alla memoria dei più esperti tifosi i duelli di tanti anni fa tra le due compagini ed i rispettivi campioni presenti nei due team. Ma non si può pensare al passato, adesso. Anche contro gli azzurri c’è bisogno di fare la voce grossa, provare a comandare.

Sempre che questo Milan creda davvero nello Scudetto. Altrimenti sì, si può andare a Napoli e giocare per il pareggio. Andrebbe bene ugualmente per continuare a lottare per la zona Champions. Ma il sangue che scorre nelle vene dei milanisti ci dice che non ci si può accontentare di questo. Il Milan è il Milan. Sono gli altri a dover avere paura. E allora ragazzi, fuori gli artigli. E’ il momento clou di questa stagione, dimostriamo di essere tornati per davvero.