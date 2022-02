Serie A, escluso il rinvio: la 30.a giornata si gioca!

Non vi sarà alcun rinvio del trentesimo turno di campionato. Le voci precedenti legate alla Nazionale sembrano essere sfumate.

Si avvicina sempre più la data dei playoff decisivi per andare al Mondiale di Qatar 2022. Un appuntamento che la Nazionale italiana non può assolutamente mancare.

Non qualificarsi significherebbe un doppio flop. Sia per l’immagine di un’Italia calcistica che lo scorso anno aveva ottenuto un risollevamento enorme. Sia perché sarebbe una clamorosa doppia assenza consecutiva dopo l’eliminazione nel 2017.

In tal senso, il c.t. Roberto Mancini e la FIGC avrebbero voluto ottenere più tempo per preparare l’impegno con la Macedonia del Nord e l’eventuale finale playoff con Portogallo o Turchia. Ma questa ipotesi sembra essere definitivamente sfumata.

Ufficializzati giorni e orari del 30° turno

L’idea iniziale sarebbe stata quella di dare tempo e spazio ai calciatori azzurri di prepararsi con la Nazionale maggiore. Il presidente federale Gabriele Gravina aveva chiesto alla Lega Serie A di posticipare e rinviare la 30.a giornata di campionato. Quella prevista per il weekend del 19-20 marzo prossimi, ovvero pochi giorni prima dei playoff europei.

Una richiesta che però sembra non essere stata accolta. Per un motivo ben preciso: da calendario sarebbe stato quasi impossibile trovare un giorno ideale per tutti i 20 club di Serie A per recuperare l’intera giornata. Per questo motivo la Lega ha oggi confermato che il turno in questione si disputerà regolarmente.

Niente stop doppio per le Nazionali e per preparare l’ultima chance di andare ai Mondiali. La 30.a giornata si giocherà tra venerdì 18 marzo e domenica 20 marzo come da programma. Poco fa sono stati anche ufficializzati giorni ed orari specifici di questo turno.

Il Milan sfiderà il Cagliari in trasferta sabato 19 marzo, nell’anticipo serale delle ore 20:45. Lo stesso giorno scenderanno in campo anche il Napoli, contro l’Udinese e l’Inter contro la Fiorentina. Ovvero le due rivali dirette del Milan per la corsa scudetto.

Ecco il programma completo della 30.a giornata:

Venerdì 18 marzo ore 18.45 Sassuolo-Spezia

Venerdì 18 marzo ore 21.00 Genoa-Torino

Sabato 19 marzo ore 15.00 Napoli-Udinese

Sabato 19 marzo ore ore 18.00 Inter-Fiorentina

Sabato 19 marzo ore 20.45 Cagliari-Milan

Domenica 20 marzo ore 12.30 Venezia-Sampdoria

Domenica 20 marzo ore 15.00 Empoli-Hellas Verona

Domenica 20 marzo ore 15.00 Juventus-Salernitana

Domenica 20 marzo ore 18.00 Roma-Lazio

Domenica 20 marzo ore 20.45 Bologna-Atalanta