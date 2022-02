Ibrahimovic, le ultime sul rientro | I dubbi di Pioli

Le ultime novità sul rientro in campo di Zlatan Ibrahimovic, che al momento è ancora ai box e non ci sarà neanche domani.

Sarebbe dovuto tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali di fine gennaio. Invece Zlatan Ibrahimovic è ancora fermo ai box, come dovesse scontare una punizione infinita a livello fisico.

L’attaccante e leader offensivo del Milan non è ancora pronto a tornare. Fermo ai box da parecchie settimane, Ibra evidentemente soffre ancora del problema al tendine d’achille. Un fastidio inizialmente visto come un piccolo intoppo, che lo sta invece lasciando fermo più del previsto.

Niente derby per Ibra. Il numero 11 del Milan salterà anche la prima stracittadina delle semifinali di Coppa Italia. Aveva già dato forfait al duello con l’Inter dello scorso 5 febbraio, lasciando la scena a Olivier Giroud.

Leggi anche:

Filtra pessimismo su Zlatan: le parole di mister Pioli

Ibrahimovic prosegue col programma di recupero personalizzato, ancora lontano da campo e pallone. Ma oggi Stefano Pioli ha dato aggiornamenti in merito alle condizioni fisico-atletiche dello svedese.

Parole piuttosto realistiche quelle del mister rossonero, che in conferenza stampa prima del derby ha fatto capire come la situazione di Ibra sia in evoluzione. Al momento vi sono pochissime certezze, con il tutto che viene costantemente monitorato dallo staff medico per non rischiare ricadute.

“Zlatan sta un pochino meglio in questi giorni. Ritorno in vista del Napoli? Non lo so. Le sue condizioni vanno valutate giorno dopo giorno. E’ una questione delicata, in questo momento non so come rispondervi”

Ibrahimovic è dunque un enigma vero e proprio per il Milan e per le scelte di Pioli. La piccola speranza è data dal fatto che le sue condizioni siano in leggero miglioramento. L’attaccante farà di tutto per ottenere una convocazione contro il Napoli domenica prossima, cercando di lavorare al massimo in questa settimana.

Ibra si è infortunato durante il match Milan-Juventus del gennaio scorso. Al 28′ minuto del primo tempo lo svedese ha chiesto il cambio per aver sentito tirare il tendine, lasciando spazio a Giroud. “Colpa del campo” – avrebbe detto Zlatan a Pioli nel descrivere il risentimento muscolare. Un problema che però si porta dietro da tante, troppe settimane. Al Milan balbettante delle ultime uscite serve certamente la leadership di Ibra.