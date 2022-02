LIVE – Milan-Inter, la conferenza stampa di Pioli

Le parole in conferenza stampa di Stefano Pioli, allenatore del Milan che anticipa i tempi dell’ormai imminente derby di Coppa Italia.

Archiviare il pareggio deludente con l’Udinese in campionato e mettere subito testa ed energie al derby. Questa la missione del Milan, che domani affronterà l’Inter nell’andata delle semifinali di Coppa Italia.

L’andata della stracittadina di coppa servirà ai rossoneri sia a mettere le mani sulla finalissima, sia a dare segnali positivi in vista dell’ultima parte della stagione. Uno scontro diretto che il Milan ha già vinto a gennaio in campionato ed in rimonta.

Per anticipare i temi della sfida di domani, il tecnico Stefano Pioli risponderà oggi alle ore 12 in punto alle domande dei cronisti. Nella consueta conferenza stampa che la nostra redazione segue in LIVE testuale.

Le parole di Pioli sul derby di domani

Sull’avvicinamento al derby.

“Con grande attenzione. E’ solo il primo round, ma iniziare bene sarebbe importante. La spinta dei nostri tifosi sarà importante”.

Qual è il problema degli ultimi risultati del Milan?

“Concordo con Maldini, la testa comanda tutto. E’ la testa che ti fa stare dentro alla partita. Siamo nel momento decisivo della stagione. Abbiamo fatto un percorso straordinario negli ultimi due anni e mezzo, ma quello che conta sarà quello che faremo da domani in poi. Possiamo fare meglio rispetto alle ultime due partite. Abbiamo seminato tanto, è il momento di iniziare a raccogliere. Siamo all’ultimo step, cioè quello di diventare vincenti. E’ lo step più difficile”.

Sulla carica per il derby.

“Dobbiamo avere la carica e l’adrenalina giusta, dobbiamo contare sulla nostra energia e sul nostro modo di giocare. Un’intensità forte ci vuole”.

Un titolo per la Coppa Italia.

“I ragazzi devono essere convinti, siamo da un anno e mezzo al vertice e quindi siamo competitivi. Possiamo vincere ogni partita, pensando di dare il massimo per ogni singola partita. Ora siamo concentrati sulla gara di domani”.

-in aggiornamento-