LIVE Milan-Inter, la cronaca in diretta con il risultato in tempo reale della semifinale di andata di Coppa Italia in programma a San Siro, martedì 1 marzo dalle 21

35′: Dopo le due occasioni del Milan in avvio, nessun pericolo per i due portieri. Milan sicuramente più presente in avanti ma manca cattiveria nella finalizzazione

25′: INFORTUNIO ROMAGNOLI. Problema muscolare per il capitano costretto a lasciare il campo per Kalulu

22′: Inter per la prima volta pericolosa. Su cross di Perisic, Romagnoli anticipa Dzeko nell’area piccola con Maignan superato dalla traiettoria del pallone

20′: Ultimi dieci minuti di equilibrio. Nessuna occasione per entrambe le squadre.

10‘_ ALTRA OCCASIONE MILAN. Sgroppata di Hernandez che si incunea in area dopo una combinazione con Giroud. Il tiro di Theo però da posizione favorevole finisce fuori.

9′: GRANDE OCCASIONE MILAN: Su un errore in disimpegno dell’Inter, Saelemakers conclude a botta sicura ma Handanovic rimedia in tuffo. Poteva fare meglio il belga.

5′: Inizio equilibrato.Nulla da segnalare se non le proteste di Hernandez su un mancato fallo fischiato da Mariani

21.02: Partita inizata. Toccante messaggio iniziale di Shevchenko per la pace in Ucraina

20.57: Squadre in campo. Si comincia

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko

Milan-Inter, la presentazione

Milan-Inter, torna il Derby di Coppa Italia. A un anno di distanza dalla sfida vinta dai nerazzurri nei quarti di finale con gol decisivo di Eriksen (2-1), la Stracittadina assegna un posto nella finale in programma il prossimo 11 maggio contro la vincente di Juventus-Fiorentina.

Il Milan è padrone di casa all’andata. A differenza dei turni precedenti, stavolta, si gioca con il format andata-ritorno e con la regola che assegna validità doppia ai gol segnati in trasferta. Non vale quindi l’innovazione introdotta nelle coppe europee che prevede, essenzialmente, la somma di gol tra andata e ritorno per decretare la qualificata. A tal proposito, per attendere il verdetto finale occorre attendere ben 50 giorni. Il match di ritorno si giocherà infatti tra 50 giorni, il prossimo 20 aprile.

Due i precedenti recenti Coppa Italia tra Milan e Inter. Nel 2017, nei quarti di finale in gara secca, i rossoneri di Gattuso si imposero 1-0 con gol di Cutrone. Lo scorso anno – come anticipato – a spuntarla è stata l’Inter con la punizione di Eriksen nei minuti di recupero per il 2-1 finale. Una partita, quella del 25 gennaio 2021, passata alla storia per la rissa tra Ibrahimovic e Lukaku, autori rispettivamente del gol del vantaggio rossonero e del pareggio interista su rigore.