Milan, concorrenza per il trequartista | Offerto uno scambio

In Spagna danno anche il Valencia in corsa per un fantasista che potrebbe fare molto comodo a Pioli nella prossima stagione.

Se c’è un appunto che si può fare alla dirigenza del Milan è quello di non aver preso un sostituto di Hakan Calhanoglu. Partito a parametro zero il turco in direzione Inter, non è arrivato a Milanello un altro trequartista.

C’è stata la conferma di Brahim Diaz, ma manca una vera alternativa nel ruolo. E, considerando anche il rendimento altalenante dello spagnolo, si può dire con certezza che è stato un errore non ingaggiare un altro trequartista.

Va detto che Paolo Maldini e Frederic Massara hanno provato ad acquistare un rinforzo in quella posizione, però le trattative avviate per certi giocatori non hanno avuto successo. Ha avuto buon fine quella per Yacine Adli, centrocampista che può agire anche sulla trequarti, ma l’accordo contemplava la sua permanenza a Bordeaux in prestito per una stagione.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per De Paul?

A fine stagione il Milan si ritroverà a dover decidere cosa fare nel ruolo di trequartista. Certa la conferma di Brahim Diaz, tornato in prestito biennale in rossonero dopo una prima annata positiva in prestito secco. Da capire se Adli verrà considerato per quella posizione oppure se la dirigenza interverrà per prendere un innesto.

Un calciatore che farebbe molto comodo a Pioli è Rodrigo de Paul, già accostato al Milan quando militava nell’Udinese. C’era stato qualche sondaggio, però l’argentino classe 1994 ha poi firmato con l’Atletico Madrid.

I Colchoneros hanno investito 35 milioni di euro per comprare il suo cartellino e oggi non sono pienamente soddisfatti del suo rendimento. Tutt’altro. Solo un gol e due assist nelle 33 presenze collezionate in queste stagione, troppo poco.

Diego Simeone lo aveva voluto fortemente e la dirigenza lo aveva accontentato, però è possibile che a fine stagione l’Atletico Madrid valuti delle offerte per la cessione di de Paul. In Spagna rivelano che ci sarebbe già una proposta.

È Elgolditigal.com scrive che il Valencia vuole riprendere il giocatore, che ha già indossato la maglia bianconera tra il 2014 e il 2016. L’offerta prevede uno scambio con Gonçalo Guedes, che ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e non sembra intenzionato a rinnovare.

L’esterno portoghese è gradito a Simeone e potrebbe essere la pedina giusta per imbastire un’operazione di mercato in estate. Da capire se de Paul sia interessato a fare ritorno a Valencia, considerando anche che la squadra è nona nella classifica della Liga e potrebbe non partecipare alle coppe europee.

Una destinazione come il Milan sarebbe maggiormente gradita all’ex stella dell’Udinese, che conosce già la Serie A e si potrebbe ben integrare nella squadra di Pioli. Vedremo se ci saranno sviluppi concreti.