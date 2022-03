Diretta live Napoli-Milan: cronaca e risultato in tempo reale della partita valida per la 28esima giornata della Serie A 2021/2022.

Dopo due deludenti pareggi contro Salernitana e Udinese, il Milan vuole tornare alla vittoria. Stasera va di scena allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli in uno scontro diretto per la corsa Scudetto.

Napoli-Milan: la cronaca in diretta della partita

56′ – Milan pericoloso su corner prima con Giroud e poi con Tomori, il cui colpo di testa viene parato da Ospina.

55′ – Bennacer col sinistro impegna Ospina, che si salva mettendo in corner.

52′ – Bella azione di Leao, la cui conclusione da fuori area viene deviata e trova Ospina pronto alla parata facile.

51′ – Occasione Napoli: Osimhen da posizione invitante calcia centralmente, Maignan para senza problemi.

49′ – GOL MILAN! Giroud col sinistro devia il tiro impreciso di Calabria e beffa Ospina!

46′ – Secondo tempo iniziato!

45’+4′ – PRIMO TEMPO FINITO. Napoli-Milan 0-0: ritmi alti, ma poche occasioni.

45′ – Quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro.

39′ – Ammonito Giroud per fallo su Ospina. Cartellino giallo ridicolo.

38′ – Bello spunto di Leao, che mette un pallone insidioso rasoterra trovando Rrahmani bravo a respingere.

37′ – Ammonito Rrahmani, fallo netto su Theo Hernandez.

30′ – Bella azione di Leao, che poi serve Tonali ma l’ex Brescia da fuori area calcia altissimo.

28′ – Leao ci prova col destro dalla distanza, tiro angolato ma debole, Ospina blocca.

25′ – Giroud non sta bene dopo l’intervento subito, si scalda Rebic.

24′ – Ammonito Koulibaly per fallo netto su Giroud.

20′ – Di Lorenzo innesca Osimhen, il cui tiro di destro termina largo.

19′ – Milan pericoloso sul corner battuto da Tonali, bravissimo Ospina a respingere il pallone colpito da Messias.

15′ – Più Napoli che Milan finora, ma nessuna occasione netta.

10′ – Politano murato al momento del tiro da fuori area.

8′ – Ammonito Pioli per proteste che riguardano il mancato rigore concesso a Bennacer.

5′ – Bennacer si lamenta per un presunto fallo di Koulibaly in area, ma Orsato non concede calcio di rigore.

2′ – Girata di destro di Rrahmani dall’interno dell’area, palla alta.

1′ – Avvio deciso dei padroni di casa, subito aggressivi e proiettati in avanti.

1′ – Partiti!

Alle 20:45 l’arbitro Orsato fischierà l’inizio della partita.

Serie A, Napoli-Milan: le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mário Rui; Fabián, Lobotka; Politano, Zieliński, Insigne; Osimhen. A disp.: Marfella, Meret; Ghoulam, Juan Jesus, Zanoli; Anguissa, Demme, Elmas, Ounas; Lozano, Mertens, Petagna. All.: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernández; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia; Castillejo, Díaz, Krunić, Saelemaekers; Ibrahimović, Maldini, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Orsato di Schio.

Napoli-Milan: la presentazione della partita

Napoli e Milan vogliono rispondere alla vittoria dell’Inter contro la Salernitana e riprendersi la vetta della classifica. Solamente una delle due squadre potrà farlo, vincendo stasera lo scontro diretto allo stadio Diego Armando Maradona.

Il gruppo di Spalletti si presenta meglio a questa partita. Ha vinto contro la Lazio nell’ultima giornata di campionato e ha recuperato tutti i big infortunati. Mancano solo Tuanzebe e Malcuit, invece Anguissa e Lozano sono regolarmente a disposizione. Gli azzurri non hanno neppure avuto impegni infrasettimanali, dunque sono più riposati.

La squadra di Pioli martedì ha affrontato l’Inter in Coppa Italia ed è stato un derby abbastanza dispendioso fisicamente. Inoltre, i rossoneri hanno perso Romagnoli per infortunio e stasera faranno a meno anche di Bakayoko. Assente fino a fine stagione, com’è ormai noto, Kjaer. C’è Ibrahimovic, che parte dalla panchina e ovviamente non è vicino al 100% della condizione fisica. Ad agire da trequartista sarà Kessie, con Brahim Diaz e Krunic lasciati fuori dal mister.