Calciomercato Milan, attaccante a zero dall’estero | Doppia insidia italiana

Il club rossonero valuta delle opportunità di mercato a parametro zero: su un profilo molto interessante ci sono anche Inter e Juventus in agguato.

Mancano ancora diverse partite alla fine della stagione, ma le società iniziano a ragionare già su alcune mosse di calciomercato da fare in estate. Ad esempio, ci sono dei giocatori in scadenza di contratto che possono essere bloccati subito.

Al Milan viene spesso accostato Andrea Belotti, che difficilmente rinnoverà con il Torino e che potrebbe approdare “gratis” a Milanello. Il 28enne attaccante non ha mai nascosto la sua simpatia per i colori rossoneri e un trasferimento alla corte di Stefano Pioli significherebbe il coronamento di un sogno che aveva sin da bambino.

Il suo arrivo a Milano, però, potrebbe dipendere dal futuro di Zlatan Ibrahimovic. Se il 40enne centravanti svedese dovesse rinnovare, è difficile che Belotti accetti di vestire la maglia del Milan e di entrare così in concorrenza sia con Ibra che con Olivier Giroud. Rischierebbe di avere meno minutaggio di quanto desideri.

Mercato Milan, sfida a Inter e Juventus per un attaccante

Quello di Belotti è un nome che Paolo Maldini e Frederic Massara prendono in considerazione, ma non è l’unico nella lista. C’è anche un altro attaccante che può arrivare a parametro zero in estate.

Si tratta di Andrej Kramaric, il cui contratto con l’Hoffenheim va in scadenza a fine giugno 2022. Il croato venne accostato spesso al Milan nell’estate 2019, quando c’era Zvonimir Boban in dirigenza ed effettivamente ci furono dei contatti per portarlo a Milanello. Ma la trattativa non decollò e alla fine in rossonero arrivò il connazionale Ante Rebic.

L’Hoffenheim vorrebbe rinnovare il contratto di Kramaric, che nella sua attuale squadra è titolare e si trova bene, ma al tempo stesso è aperto a valutare le altre proposte che gli arrivano. Maldini e Massara non hanno ancora avanzato un’offerta contrattuale, perché prima dovranno risolvere la questione Ibrahimovic.

Nel frattempo, altre società italiane sembrano interessate al classe 1991 nato a Zagabria. Si tratta di Inter e Juventus. Il club nerazzurro potrebbe non confermare Felipe Caicedo e in attacco qualcosa potrebbe cambiare in generale nella squadra di Simone Inzaghi. Anche in casa bianconera si possono verificare alcuni cambiamenti e l’ingaggio di Kramaric è un’opzione che sembra presa in considerazione, soprattutto in caso di mancato riscatto di Moise Kean.