Calciomercato Milan, nessun dubbio | Vuole restare!

Un calciatore rossonero vuole rimanere a Milanello, nonostante alcune voci di calciomercato che mettono in discussione la sua permanenza.

Stefano Pioli ha creato un grande gruppo e sta riuscendo a valorizzare la maggior parte dell’organico di cui dispone. Ci sono tanti giovani e non è mai facile estrarne il potenziale, ma lui da quando siede sulla panchina del Milan sta svolgendo un ottimo lavoro.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno voluto fortemente la sua conferma, arrivando anche a scontrarsi con Ivan Gazidis quando l’amministratore delegato rossonero sembrava propenso ad affidare la squadra a Ralf Rangnick. Alla fine ha prevalso la linea del management sportivo e si è rivelata la cosa giusta.

Ci sono diversi giocatori che con Pioli sono cresciuti tanto in questi anni. Nella stagione 2021/2022 quelli che hanno maggiormente impressionato per l’upgrade effettuato sono probabilmente Sandro Tonali e Rafael Leao. Già dalla preparazione entrambi hanno mostrato un piglio diverso rispetto all’annata precedente e stanno avendo un buon rendimento.

Niente cessione: resta e rinnova con il Milan

Tonali, pur di rimanere al Milan al termine di una stagione opaca, aveva accettato di ridursi lo stipendio. Un fattore che ha aiutato l’acquisto del suo cartellino dal Brescia. Il club rossonero non aveva esercitato il diritto di riscatto e ha effettuato un’altra trattativa con Massimo Cellino per comprare definitivamente il centrocampista, che non ha mai avuto dubbi sulla permanenza a Milano.

Un’ottima operazione di Maldini e Massara, che probabilmente a fine stagione adegueranno l’ingaggio di Tonali. Attualmente percepisce circa 1,2 milioni di euro netti annui e salirà oltre i 2 milioni con il rinnovo del contratto.

Un altro che rinnoverà il contratto è Leao, per il quale le trattative vanno avanti da tempo. Il portoghese dovrebbe arrivare a percepire uno stipendio da circa 4,5 milioni a stagione. C’è stato uno stop dovuto al contenzioso che riguarda lui, lo Sporting Lisbona e il Lille per la sua risoluzione contrattuale unilaterale del 2018. Si attendono gli sviluppi della vicenda.

In questi giorni sono circolati rumors inerenti una ricca offerta del Paris Saint Germain, disposto a fare un grande investimento per comprare il suo cartellino. Tuttavia, Leao sembra aver già preso la sua decisione. Come confermato dal giornalista Matteo Moretto, il talento portoghese vuole continuare con il Milan e non ha alcun dubbio in merito. Una buona notizia per il club e per i suoi tifosi.