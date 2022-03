Milan, quando Origi divenne uno spot della Polizia di Mumbai – VIDEO

Origi potrebbe diventare il prossimo attaccante della squadra rossonera: c’è un aneddoto interessante che riguarda il gol segnato in Liverpool-Barcellona del 2019.

Il Milan sembra intenzionato a prendere un nuovo centravanti e tra nomi maggiormente quotati c’è quello di Divock Origi. Il belga classe 1995 ha un contratto in scadenza e vuole lasciare il Liverpool, dove ha poco spazio.

Jurgen Klopp in questa stagione gli ha concesso 14 presenze con un totale di 533 minuti in campo, che lui ha comunque sfruttato realizzando 5 gol e 3 assist. La società rossonera sta facendo sul serio e vuole raggiungere un accordo, sfruttando la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero senza dover corrispondere soldi ai Reds per il cartellino.

Da vedere se alla fine Paolo Maldini e Frederic Massara porteranno proprio lui alla corte di Stefano Pioli. Non manca qualche tifoso scettico, considerando che l’ex Lille non segna tantissimo e ha terminato solo due stagioni in doppia cifra (2015/2016 con 10 gol e 2016/2017 con 11). Da anni è una riserva a Liverpool, anche se qualche rete pesante l’ha segnata.

Origi, dal gol decisivo in Liverpool-Barcellona alla pubblicità per la sicurezza

Un gol di Origi che sicuramente viene ricordato dai tifosi Reds, ma anche da chi segue il calcio internazionale, è sicuramente quello del 4-0 realizzato contro il Barcellona ad Anfield Road in Champions League. Dopo la sconfitta per 3-0 al Camp Nou nella semifinale d’andata, serviva un miracolo alla squadra di Klopp per qualificarsi alla finale.

Proprio l’attaccante belga aveva sbloccato la partita di Liverpool dopo 7 minuti. I blaugrana di Ernesto Valverde hanno retto fino all’ingresso di Georginio Wijnaldum, che ha realizzato una doppietta che ha pareggiato i conti. Ma al 79′ c’è stato un vero capolavoro di furbizia della formazione inglese.

Su calcio d’angolo a favore, Trent Alexander-Arnold è stato bravo a servire Origi sfruttando una dormita colossale del Barcellona: l’ex Lille di destro di prima intenzione ha trafitto Marc ter Stegen. Tutti i giocatori blaugrana erano fermi e hanno assistito a una beffa clamorosa. Con questa rete i Reds sono volati in finale, poi vinta contro il Tottenham 2-0 e con il belga ancora protagonista di un gol (il secondo).

Un aneddoto interessante del post Liverpool-Barcellona riguarda la scelta della Polizia di Mumbai di utilizzare la rete del 4-0 di Origi per uno spot sulla sicurezza alla guida: «Che si tratti della strada per la finale o del ritorno a casa, essere distratti costa caro anche ai più potenti. Può costare caro anche a te». Il tweet ha avuto molto successo.