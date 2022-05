Leao, il dettaglio non è sfuggito ai tifosi: indizio sul rinnovo o coincidenza? – FOTO

Rafael Leao ha pubblicato una foto sui suoi account ufficiali, con un possibile indizio numerico che fa ben sperare i tifosi.

Senza dubbio Rafael Leao è l’uomo in più del Milan in questo finale di stagione. I suoi gol, come quello decisivo contro la Fiorentina, spingono avanti i rossoneri in corsa per lo Scudetto.

Ma anche strappi e assist determinanti, come i due forniti in fotocopia a Sandro Tonali domenica sera contro l’Hellas Verona. Insomma, Leao è un calciatore inimitabile nella rosa del Milan, difficilmente sostituibile. Ed il club rossonero farà di tutto per blindarlo in vista del futuro.

Tiene banco in tal senso il rinnovo contrattuale dell’attaccante portoghese. L’attuale accordo di Leao con il Milan scadrà il 30 giugno 2024. C’è tempo dunque per prolungare ed adeguare economicamente il suo contratto, ma non mancano le tentazioni dall’estero, come quelle che portano a PSG e Manchester City.

L’orario sul cellulare nasconde una data: la speranza dei tifosi rossoneri

Al momento sembra tutto piuttosto bloccato per quanto riguarda il rinnovo di Leao. Il numero 17 del Milan ha sempre dichiarato di trovarsi molto bene in rossonero. Anche ieri sera, rispondendo alle domande dei suoi follower, il calciatore classe ’99 ha fatto sapere di voler restare a lungo e vincere molti trofei con il Milan.

La situazione andrà risolta al più presto, magari a fine campionato per evitare distrazioni esterne rispetto alle ultime due fondamentali giornate di campionato. Ma intanto Leao potrebbe aver lanciato un indizio social che fa ben sperare i tifosi rossoneri e tutti i suoi fan.

L’ultima immagine postata su Instagram, circa una decina di ore fa, lo ritrae alle prese con alcuni scatti ad opera del fotografo Jacopo Rossini. Nella prima di queste fotografie c’è Leao, seduto su una panca, in tenuta sportiva con il proprio smartphone in mano.

L’orario del cellulare è ben visibile e segna le ore 20:26. Qualcuno ha notato in questo particolare un indizio sul suo futuro: 2026 potrebbe essere l’anno fino a cui durerà il prossimo contratto con il Milan. Da settimane si parla di un’offerta del club fino a giugno 2026 ed un aumento di stipendio a 4,5 milioni netti.

Una pura coincidenza o un segnale da far cogliere ai propri tifosi? Chissà, ma intanto Leao continua a far parlare di sé e far ben sperare tutti i milanisti che puntano forte sulle sue qualità eccezionali per vincere lo Scudetto. E per dare lustro e qualità all’attacco anche in futuro, magari fino al 2026.