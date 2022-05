Ibrahimovic che fuma il sigaro: bellissimo murale in Svezia – FOTO

Anche in Svezia si celebra Ibrahimovic e la sua vittoria dello Scudetto con il Milan: vicino a Stoccolma è stato realizzato un bel murale.

C’è tanto di Zlatan Ibrahimovic se la squadra di Stefano Pioli è riuscita ad arrivare prima in Serie A nella stagione 2021/2022. Anche se ha avuto diversi infortuni e ha saltato parecchie partite, comunque il suo ruolo è stato importante.

È da quando è tornato al Milan nel gennaio 2020 che ha dato tanto a tutto il gruppo. Con il suo carattere e la sua professionalità ha rappresentato un esempio. Un leader come lui era necessario e si è vista la svolta della squadra dopo il suo rientro a Milanello.

In questa annata, nella quale ha comunque fatto otto gol e servito tre assist, non è stato sempre protagonista ma ha dato lo stesso tantissimo ai suoi compagni. Tutti riconoscono quanto sia stato di aiuto averlo come supporto, soprattutto nei momenti più complicati. Il discorso fatto nello spogliatoio dopo Sassuolo-Milan dice molto.

Anche nei festeggiamenti per lo Scudetto è stato il principale trascinatore. Iconico averlo visto mentre si fumava il sigaro quando si è trattato di rientrare sul prato del Mapei Stadium per la premiazione. Un’immagine che ha fatto il giro non solo dell’Italia, è arrivata anche in Svezia.

Nel sobborgo di Tensta, vicino a Stoccolma, è stato realizzato un bellissimo murale che raffigura proprio Ibrahimovic mentre fuma il sigaro con la maglia del Milan addosso. La foto è stata pubblicata su Twitter dal giornalista Siavoush Fallahi.