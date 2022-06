Sampdoria, Giampaolo vuole un giocatore del Milan: contatti avviati

La Sampdoria su richiesta di Giampaolo potrebbe avviare una trattativa per portare a Genova un calciatore della squadra di Pioli: da non escludere un prestito.

Il Milan cambierà qualcosa nella propria difesa nella stagione 2021/2022. Sono almeno due i rinforzi che dovrebbero essere presi nel reparto. E qualcuno partirà.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per l’ingaggio di un nuovo difensore centrale. Alessio Romagnoli al 99% lascerà Milanello alla scadenza del contratto e si trasferirà a parametro zero in un’altra squadra (Lazio?). Inoltre, va considerato che Simon Kjaer rientra da un grave infortunio e pertanto un innesto nel ruolo è utile.

Sulla fascia sinistra difensiva è molto probabile che la dirigenza decida di vendere Fodé Ballo-Touré, che non ha pienamente convinto e i prendere un altro vice di Theo Hernandez. Per l’ex Monaco si parla di una richiesta concreta dalla Turchia da parte del Trabzonspor.

Calciomercato Milan, un difensore va alla Sampdoria?

Per quanto riguarda il pacchetto di centrali difensivi, non bisogna ancora del tutto escludere che Matteo Gabbia chieda la cessione per poter giocare con maggiore continuità. Il giocatore 22enne è una riserva al Milan e potrebbe desiderare di avere più spazio, cosa che non è possibile in maglia rossonera.

Stefano Pioli e tutti nell’ambiente lo stimano per la professionalità e l’impegno. Salvo alcune singole prestazioni non positive, nel complesso si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Inoltre, essendo un prodotto del settore giovanile milanista, la sua presenza è importante anche per un discorso di liste.

Da capire nelle prossime settimane se Gabbia rimarrà a Milanello oppure se provare un’esperienza altrove. Intanto La Repubblica fa sapere che Marco Giampaolo lo vorrebbe alla Sampdoria. L’allenatore blucerchiato ha conosciuto direttamente il calciatore durante i suoi pochi mesi sulla panchina del Milan e lo apprezza molto.

Ha fatto il suo nome alla dirigenza della Sampdoria, che avrebbe già contattato quella rossonera per sondare la possibilità di imbastire una trattativa. La speranza dei liguri è quella di assicurarsi Gabbia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si attende di conoscere la risposta di Paolo Maldini e Frederic Massara, ora impegnati in altre operazione.