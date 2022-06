Maldini celebra lo Scudetto del Milan Under 15: “Orgogliosi di voi”

Arrivano i complimenti di Maldini al Milan Under 15, che si è laureato campione d’Italia: altro motivo d’orgoglio per il club.

Dopo lo Scudetto conquistato dalla Prima Squadra, i rossoneri vincono il tricolore anche nel campionato Under 15. I giovani guidati da mister Roberto Bertuzzo hanno sconfitto la Fiorentina nella finalissima, grazie al gol del promettente attaccante Francesco Camarda.

Il Milan Under 15 campione d’Italia è un’altra soddisfazione e certifica anche la bontà del lavoro che si sta svolgendo a livello di settore giovanile. Se la Primavera nell’ultima stagione ha deluso molto, almeno nelle categorie inferiori sono arrivati motivi di gioia.

Anche Paolo Maldini è fiero di quanto hanno ottenuto i giovani rossoneri. Sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato delle foto della squadra in trionfo e ha scritto il seguente messaggio: “Un altro scudetto. Grandissimi i nostri ragazzi dell’Under 15 che diventano Campioni d’Italia!!! Un grazie speciale al nostro mister Roberto Bertuzzo e al suo staff, orgogliosi di voi”.

Maldini, che a breve dovrebbe rinnovare il contratto per continuare ad essere il direttore dell’area tecnica, è orgoglioso di aver visto il Milan Under 15 vincere. Si tratta del terzo Scudetto di categoria, dopo quelli del 1992 e del 2010. Sicuramente non manca da parte sua un occhio di riguardo anche al settore giovanile, affidato ad Angelo Carbone ma del quale si interessa assolutamente perché lo ritiene molto importante per il futuro del club.