Psg, un obiettivo a rischio: anche il Milan è interessato

Il Milan continua a sognare Sanches per il centrocampo: intanto osserva le mosse del PSG, che potrebbe dirigersi su un altro obiettivo.

Il club rossonero ha ormai visto svanire l’ingaggio di Sven Botman, che dovrebbe passare al Newcastle United, ma vuole almeno assicurarsi Renato Sanches dal Lille. L’operazione è stata imbastita da tempo, ma manca l’accordo con il club francese.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno già un’intesa di massima sul contratto del centrocampista portoghese, che è felice di un eventuale trasferimento al Milan. Tuttavia, i circa 18 milioni (bonus compresi) non sono considerati sufficienti dal LOSC. La richiesta è di almeno 20 milioni.

In questa situazione di stallo si è inserito il Paris Saint Germain, dove è approdato Luis Campos e cioè colui che aveva portato Sanches in Francia dopo la negativa esperienza al Bayern Monaco. E sulla panchina del PSG arriverà Christophe Galtier, che aveva valorizzato il giocatore nel Lille.

Calciomercato Milan, il PSG molla Sanches? C’è un’altra idea

Le ultime indiscrezioni dalla Francia hanno rivelato che la prima offerta del PSG per Sanches è da soli 10 milioni, dunque più bassa di quella del Milan. Però al club non mancano certamente le risorse per rilanciare e superare pure la proposta rossonera. Nel frattempo, però, vengono anche valutate altre opzioni per rinforzare il centrocampo della squadra.

Un nome che piace molto a Campos e Galtier è Seko Fofana, vecchia conoscenza del campionato italiano. L’ex mediano dell’Udinese si è rilanciato con la maglia del Lens e adesso ha la possibilità di trasferirsi in una società importante. Nell’ultima stagione ha realizzato la bellezza di 10 gol e fornito 2 assist nelle 41 presenze messe insieme.

Il PSG è interessato e ha già avviato dei contatti con il Lens, ma deve fare i conti con la concorrenza di due club della Premier League: Arsenal e Newcastle United. I Gunners sembrano quelli più propensi ad assicurarsi Fofana e, stando a quanto rivelato da L’Equipe, stanno valutando di fare la propria mossa.

Il 27enne franco-ivoriano viene valutato 29 milioni di euro, una cifra abbastanza alta ma che non spaventa le tre società a lui interessate. Il Lens aveva speso 8,5 milioni per comprarlo dall’Udinese nel 2020 e punta a mettere a segno una grande plusvalenza per il suo bilancio. Da vedere chi tra PSG, Arsenal e Newcastle United la spunterà. Mesi addietro pure il Milan era stato accostato a Fofana, ma non risultano degli sviluppi recenti.

Se il Paris Saint Germain non dovesse riuscire a ingaggiare il calciatore, è probabile che si farebbe avanti con maggiore decisione su Sanches. Maldini e Massara sicuramente tifano per Fofana a Parigi.