Milan-Inter, un altro derby di mercato: lo stesso difensore nel mirino

Il club rossonero comprerà un difensore: sfumato Botman, il rinforzo potrebbe essere già in Serie A. Oltre ad Acerbi, c’è un’altra opzione.

Negli ultimi giorni si parla con insistenza del possibile ritorno di Francesco Acerbi al Milan. Quella che all’inizio sembrava solo un’ipotesi giornalista sembra invece essersi tramutata in un qualcosa di concreto.

Il 34enne centrale lascerà la Lazio, visti i rapporti ormai pessimi con i tifosi e il fatto che Maurizio Sarri non lo ritiene indispensabile. Il club capitolino punta sulla sua cessione per poter tesserare Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto proprio con i rossoneri.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno avviato i contatti per l’esperto difensore, valutato 5 milioni di euro dalla Lazio. I due dirigenti milanisti, però, contano di poter chiudere per un prezzo inferiore: tra i 2 i 3 milioni.

Calciomercato Milan, alternativa ad Acerbi in Serie A

Nel caso in cui non si dovesse concretizzare il ritorno di Acerbi, il Milan potrebbe comunque pescare in Serie A il rinforzo in difesa. Difficile dare l’assalto a Gleison Bremer, per il quale il Torino chiede oltre 30 milioni. Il quotidiano Tuttosport oggi rilancia il nome di Nikola Milenkovic.

Il serbo piace molto a Stefano Pioli, che lo ha già allenato alla Fiorentina e che lo aveva già segnalato alla dirigenza rossonera come giocatore gradito. Ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e dunque il suo prezzo non può essere troppo alto. Sulle sue tracce c’è anche l’Inter, che sogna Bremer ma valuta anche alternative. Con i 60 milioni o più che incasserà dal PSG per Milan Skriniar può andare all’assalto di Milenkovic.

Tuttosport conferma anche altre opzioni per la retroguardia rossonera: Theate del Bologna, Viti dell’Empoli ed Esteve del Montpellier. Nella lista della dirigenza ci sono più nomi. Dal Brasile è spuntato pure quello di Raul Gustavo del Corinthians. Le idee non mancano a Maldini e Massara. Vedremo chi arriverà a Milanello nelle prossime settimane.