Ritiro Milan LIVE, tutti gli aggiornamenti da Milanello: allenamento iniziato

Comincia il ritiro del Milan a Milanello: tutti gli aggiornamenti live

Oggi, 4 luglio, il Milan ha ufficialmente dato il via alla stagione 2022-23 con l’inizio del raduno a Milanello e la preparazione per il ritiro. I rossoneri ripartono dallo splendido finale dell’anno scorso con la conquista dello scudetto.

I rossoneri sono già carichi e vogliosi di tornare a far sognare i propri tifosi. Si prospetta una stagione esaltante con la squadra di Stefano Pioli che punta ad essere protagonista sia in campionato che in Champions League. Nel frattempo la società sta operando sul mercato per mettere a segno i colpi necessari per rinforzare ulteriormente la rosa. Grandissimo entusiasmo intanto già da subito con migliaia di tifosi del Diavolo accorsi a Milanello per vivere la bella atmosfera.

Ecco la rosa attuale al momento presente in questo inizio di ritiro:

Portieri: Jungdal, Tatarusanu, Mirante

Difensori: Coubis, Bartesaghi, Gabbia, Incorvaia, Michelis, Nsiala, Stanga, Kjaer, Caldara

Centrocampisti: Pobega, Brescianini, Adli, Eletu, Bakayoko, Gala

Attaccanti: Castillejo, Diaz, El Hilali, Maldini, Rebic, Roback, Traoré

Milan, parte il ritiro: gli aggiornamenti live

11:05 – È iniziato l’allenamento a Milanello.



10:40 – Non arriverà oggi Olivier Giroud: l’attaccante francese ha avuto un giorno di permesso e si presenterà nella giornata di domani.

10:20 – All’appello c’è anche l’ad rossonero Ivan Gazidis, che ha appena fatto il suo ingresso al centro sportivo.

10:10 – Ha raggiunto il ritiro di Milanello anche il dt rossonero Paolo Maldini.

10:00 – E’ appena arrivato Frederic Massara, il dirigente fresco di rinnovo da Rimini, è arrivato con la sua BMW ed è pronto a ripartire lavorando intensamente sul mercato.