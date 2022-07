“Ha detto sì al Milan”, ora tocca a Maldini: affare nel vivo

Calciomercato Milan, il grande colpo si avvicina. I rossoneri hanno incassato il sì del giocatore, ora la trattativa entra nel vivo.

Sono giorni molto intensi a Casa Milan per il calciomercato. Paolo Maldini vuole regalare un grande colpo di mercato a Stefano Pioli e ai tifosi dopo un mese di giugno molto travagliato. Dopo l’ufficialità del rinnovo di contratto dei due dirigenti diverse operazioni si sono sbloccate, come ad esempio il riscatto di Messias, ufficiale da oggi.

Da giorni vi raccontiamo che i nomi più caldi per il mercato del Milan sono due: Hakim Ziyech del Chelsea e Charles De Ketelaere del Club Brugge. Il primo è stato messo ufficialmente sul mercato, il Chelsea ha informato i rossoneri ma la trattativa resta comunque complicata. Il problema è l’ingaggio, che è oltre i 5 milioni; il cartellino invece può essere acquistato a costi accessibili. Intanto ci sono novità molto importante sull’altro giocatore, De Ketelaere, il vero obiettivo per una serie di fattori.

Vuole il Milan, la trattativa prosegue: le ultime

Come riportato da Sky Sport, il giocatore avrebbe detto sì al Milan. Lo preferisce al Leeds United, l’altro club fortemente interessato al belga. De Ketelaere fra i due club vuole i rossoneri perché il Milan è un grande club, gioca la Champions League e ha un progetto molto ambizioso e interessante. Charles sa bene che si inserirebbe in un contesto che punterà a valorizzarlo e improntato sulla volontà di vincere ancora dopo lo Scudetto dello scorso anno.

Bisogna capire però se ci sarà l’inserimento di altri club, per adesso soltanto il Leeds rappresenta la vera concorrenza per il Milan. L’accordo con il giocatore è vicino, e la strategia di Maldini e Massara è proprio questa: arriva prima all’intesa con il ragazzo per poi andare a trattare con il club. C’è la sensazione che De Ketelaere e Ziyech siano alternativi; in realtà, come raccolto da MilanLive.it, da Via Aldo Rossi filtra la volontà di poter fare entrambi gli acquisti. Ma ono difficili, tutti e due. Bisogna trattare e trovare le giuste condizioni che possano soddisfare tutti.