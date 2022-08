Ultime news calciomercato Milan, tutte le notizie in diretta tempo reale dei rossoneri di lunedì 1 agosto.

De Ketelaere arriva oggi: domani le visite mediche

6:00 – La trattativa per De Ketelaere è ormai conclusa: il Milan lo aspetta in Italia nelle prossime ore per fare le visite mediche e firmare il contratto. In giornata il suo aereo è atteso a Linate, poi nella giornata di martedì dovrebbe svolgere l’intero iter burocratico per l’ufficializzazione dell’affare. Al Club Brugge 36 milioni complessivi fra parte bissa e bonus. Un investimento importante per un calciatore che Maldini e Massara considerano perfetto per il progetto. Oggi potrebbe iniziare la sua storia rossonera.

Il Psg vince la Supercoppa: Diallo non gioca

5:30 – Ieri sera si è giocata la finale di Supercoppa di Francia fra il Psg e il Nantes. Vita facile per la squadra di Galtier che ha vinto con il risultato di 4-0. Super partita di Neymar, sugli scudi anche Messi e Hakimi. Solo panchina per Abdou Diallo, uno degli obiettivi del Milan per la difesa: chiuso da Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe e altri difensori, per lui è il momento di cambiare aria. Maldini però aspetta che il club parigino faccia dei passi avanti per le cifre e la formula d’acquisto. E anche per lo stipendio…

Messias manda un segnale forte

📽️ Messias and @_OlivierGiroud_ seal the deal in France ✌️ 📽️ Con il Marsiglia un successo firmato Messias e Giroud ✌️#OMACM #SempreMilan pic.twitter.com/2vAIZV4qAr — AC Milan (@acmilan) July 31, 2022

5:00 – Junior Messias è stato uno dei protagonisti della splendida amichevole giocata dal Milan ieri al Velodrome contro il Marsiglia. Ha aperto lui le danze con un gol fantastico di sinistro a giro. Il brasiliano, riscattato dal Crotone a 4,5 milioni, sta mandando segnali molto forti: mentre tutti parlano di un acquisto anche sulla fascia destra, lui fa una pre-season da assoluto protagonista. Lo stesso Saelemaekers sta giocando ad alti livelli. E se il mercato del Milan per la trequarti si fermasse a De Ketelaere?