Ultime news calciomercato Milan, tutte le notizie in diretta tempo reale dei rossoneri di lunedì 1 agosto.

De Ketelaere è arrivato!

00:50 – De Ketelaere è arrivato a Linate in questi minuti.

Milan vicino a Tommaso Mancini

23:00 – Il Milan è molto vicino a Tommaso Mancini del Vicenza, c’è solo qualche altro dettaglio da risolvere.

De Ketelaere sta per partire da Bruxelles per Milano

21:50 – De Ketelaere sta per prendere l’aereo che lo porterà a Milano entro la mezzanotte di stasera. Domani si sottoporrà alle visite mediche e poi la firma sul contratto. Ecco il video pubblicato da HLN Sport.

Renato Sanches, nuovi contatti con Mendes

19:17 – Secondo Gianluca Di Marzio, il Milan ci riprova seriamente per Renato Sanches: nuovi contatti con Jorge Mendes, l’agente del giocatore. Ancora viva la pista Psg, piace Chukwuemeka ma è più difficile del portoghese visto che l’Aston Villa chiede 20 milioni.

Milan, cessione ufficiale: Stanga al Lecco

18:15 – Il Lecco, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo di Luca Stanga dal Milan.

De Ketelaere a Milano stasera

14:30 – Charles de Ketelaere sarà a Milano stasera per iniziare la sua avventura in rossonero.

Messias “nuovo” acquisto: e se non arrivasse più nessuno?

Nuovo video sul nostro canale YouTube. Abbiamo analizzato la prestazione di Messias, sempre più in forma e pronto a far ricredere gli scettici. Un forte segnale a dirigenza e tifosi. E se oltre a De Ketelaere non arrivasse più nessuno? Diteci la vostra nei commenti del video!

Diallo al Milan: la formula proposta al Psg

11:20 – Secondo Repubblica, il Milan è sempre su Abdou Diallo del Psg: l’idea di Maldini è quella di proporre un prestito con diritto di riscatto. Resta però l’ostacolo stipendio, superiore ai 5 milioni a stagione.

Quando arriva De Ketelaere?

10:30 – Come raccolto dalla nostra redazione, non è ancora certo l’arrivo di De Ketelaere nella giornata di oggi. Molto probabilmente però svolgerà domani le visite mediche, quindi in serata o domani mattina presto potrebbe essere in Italia.

Il calciomercato del Milan non è finito

9:00 – Come scrive Tuttosport, il mercato del Milan non si ferma a De Ketelaere. Maldini è al lavoro per completare la rosa di Pioli con almeno altri due innesti: un difensore e un centrocampista.

De Ketelaere arriva oggi: domani le visite mediche

6:00 – La trattativa per De Ketelaere è ormai conclusa: il Milan lo aspetta in Italia nelle prossime ore per fare le visite mediche e firmare il contratto. In giornata il suo aereo è atteso a Linate, poi nella giornata di martedì dovrebbe svolgere l’intero iter burocratico per l’ufficializzazione dell’affare. Al Club Brugge 36 milioni complessivi fra parte bissa e bonus. Un investimento importante per un calciatore che Maldini e Massara considerano perfetto per il progetto. Oggi potrebbe iniziare la sua storia rossonera.

Il Psg vince la Supercoppa: Diallo non gioca

5:30 – Ieri sera si è giocata la finale di Supercoppa di Francia fra il Psg e il Nantes. Vita facile per la squadra di Galtier che ha vinto con il risultato di 4-0. Super partita di Neymar, sugli scudi anche Messi e Hakimi. Solo panchina per Abdou Diallo, uno degli obiettivi del Milan per la difesa: chiuso da Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe e altri difensori, per lui è il momento di cambiare aria. Maldini però aspetta che il club parigino faccia dei passi avanti per le cifre e la formula d’acquisto. E anche per lo stipendio…

Messias manda un segnale forte

5:00 – Junior Messias è stato uno dei protagonisti della splendida amichevole giocata dal Milan ieri al Velodrome contro il Marsiglia. Ha aperto lui le danze con un gol fantastico di sinistro a giro. Il brasiliano, riscattato dal Crotone a 4,5 milioni, sta mandando segnali molto forti: mentre tutti parlano di un acquisto anche sulla fascia destra, lui fa una pre-season da assoluto protagonista. Lo stesso Saelemaekers sta giocando ad alti livelli. E se il mercato del Milan per la trequarti si fermasse a De Ketelaere?