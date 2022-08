Ultime news calciomercato Milan, tutte le notizie in diretta tempo reale dei rossoneri di martedì 2 agosto.

De Ketelaere è a Milano: visite mediche oggi

8:00 – Alle 00:50 De Ketelaere è atterrato a Linate per iniziare la sua avventura al Milan. Oggi svolgerà le visite mediche e presumibilmente firmerà il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi cinque anni. MilanLive.it vi aggiornerà costantemente sulla giornata di CDK.

IL VIDEO DELL’ARRIVO DI DE KETELAERE QUI

Ora altri due colpi: Diallo e Renato Sanches

7:00 – Dopo aver chiuso l’affare De Ketelaere, il Milan si concentrerà sui prossimi obiettivi. L’idea è di acquistare un difensore e un centrocampista. L’ipotesi Renato Sanches è ancora vive: ieri ci sono stati devi contatti con Jorge Mendes, l’agente del giocatore, per provare a vincere la forte concorrenza del Psg, che non ha ancora chiuso la trattativa. Intanto Maldini e Massara hanno scelto l’obiettivo primario per la difesa: non più Tanganga ma Diallo, a proposito di Psg. Uscito dai radar Ndicka a causa delle richieste troppo alte dell’Eintracht ma resta un nome da tenere d’occhio.