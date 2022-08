Ultime news calciomercato Milan, tutte le notizie in diretta tempo reale dei rossoneri di mercoledì 3 agosto.

Renato Sanches, la telenovela continua

7:00 – Il mistero si infittisce. Renato Sanches non si è allenato con il Lille, ma a quanto pare non è la prima volta. Da diversi giorni ormai il portoghese si starebbe allenando da solo. Un separato in casa in pratica, in attesa di notizie sulla cessione: il Milan e il Lille hanno l’accordo, ma lui spinge per andare al Psg, che però non ha ancora fatto l’offerta giusta. Il rischio che possa rimanere fino alla scadenza di contratto con il Lille c’è, ma il club sta facendo di tutto per venderlo e non perderlo a zero.

Chukwuemeka al Chelsea: è ufficiale

6:45 – A sorpresa, nella giornata di ieri è arrivato il comunicato ufficiale del Chelsea per l’accordo con l’Aston Villa per Carney Chukwuemeka. Ai Villans andrà una cifra di 20 milioni. Il Milan era interessato ma non a quelle cifre, soprattutto ad un anno dalla scadenza del contratto.

De Ketelaere è ufficiale: i dettagli del contratto

6:30 – De Ketelaere è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Lo ha comunicato il club con una nota sul proprio sito nella serata di ieri. Dopo le visite mediche, l’idoneità e la firma sul contratto, è arrivata anche la tanto attesa ufficialità. Nella nota sono stati rivelati anche alcuni dettagli interessanti: il giocatore vestirà la maglia numero 90 e ha firmato un contratto fino al 2027. Le cifre dovrebbero essere di poco superiori ai 2 milioni di euro. Al Club Brugge, invece, subito 32 milioni più altri eventuali 3 milioni di bonus.