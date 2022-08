Calciomercato Milan, ancora dalla Ligue 1: un talento di 18 anni

Diverse opzioni per il club rossonero a centrocampo: in queste ore ne emerge una nuova, ancora dalla solita Ligue 1.

In queste ultime settimane del calciomercato il Milan ha l’obiettivo di mettere a segno due colpi in entrata: un difensore centrale e un centrocampista. Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono regalare a Stefano Pioli le ultime pedine per completare la squadra.

Per la difesa i nomi che circolano sono sempre i soliti: Abdou Diallo del PSG, Japhet Tanganga del Tottenham e Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte. Per il centrocampo, invece, stanno emergendo diverse opzioni. Sfumati Renato Sanches e Carney Chukwuemeka, la dirigenza rossonera sta vagliando altre soluzioni.

Uno dei nomi più quotati è quello di Raphael Onyedika, 21enne nigeriano che milita in Danimarca nel Midtjylland. Il costo del suo cartellino è inferiore ai 10 milioni di euro. Tra le idee low cost Ibrahima Sissoko dello Strasburgo. Più difficile arrivare a Davide Frattesi del Sassuolo e a Seko Fofana del Lens, entrambi valutati almeno 25 milioni.

Calciomercato Milan, doppia idea dal Rennes per il centrocampo

Nella giornata di ieri è emerso anche il nome di Baptiste Santamaria, classe 1995 in forza al Rennes e reduce da un’ottima stagione. Un anno fa il suo cartellino è stato pagato circa 14 milioni e adesso il valore supera i 20, quindi per il Milan si tratta di un’operazione difficile da concretizzare. Potrebbe essere un buon innesto per Pioli, però è complicato immaginarlo a Milanello nelle prossime settimane.

Oggi ai rossoneri è stato accostato anche un altro centrocampista che milita nel Rennes: si tratta di Lesley Ugochukwu. A rivelare l’interesse per il 18enne francese è il quotidiano La Stampa. È un ragazzo promettente, ha debuttato in Ligue 1 quando era ancora minorenne e nella passata stagione ha messo insieme 22 presenze complessive tra campionato e coppe, realizzando anche un gol in Ligue 1.

Ha avuto un minutaggio ridotto (solo 524 minuti in campo), però gli scout del Milan intravedono in lui un buon potenziale per il futuro. Ugochukwu non è ancora esploso e il suo prezzo di mercato può essere contenuto. Nei mesi scorsi è stato accostato anche ad Arsenal e Tottenham. Vedremo se Maldini e Massara decideranno di fare un tentativo concreto per il gioiellino del Rennes, lo stesso club nel quale è cresciuto anche Eduardo Camavinga, straordinario centrocampista di talento passato al Real Madrid nel mercato estivo 2021.