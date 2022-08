Milan, l’identikit di Sambi Lokonga: chi è il centrocampista dell’Arsenal

Tra le idee per il centrocampo rispunta anche un vecchio nome: Maldini e Massara potrebbero optare per Sambi Lokonga.

Continua la caccia del Milan al rinforzo in mediana. L’obiettivo della dirigenza è quello di liberarsi di Tiemoué Bakayoko, arrivato in prestito biennale dal Chelsea un anno fa, e prendere un altro giocatore nel reparto.

In queste settimane stanno circolando diversi nomi, in particolare di giovani centrocampisti. Sfumato Renato Sanches, che era un profilo già pronto per giocare ad alti livelli e il cui prezzo era contenuto grazie alla ravvicinata scadenza contrattuale (2023) con il Lille, il Diavolo non si può permettere un innesto rodato e dal costo troppo elevato. Si cercano soluzioni low cost, ma sempre di qualità e prospettiva.

Tra i talenti che piacciono c’è Raphael Onyedika, 21enne nigeriano che milita in Danimarca nel Midtjylland e per il quale c’è stato già qualche contatto. Interessa anche il 18enne francese Lesley Ugochukwu del Rennes, così come Ibrahima Sissoko dello Strasburgo e Pape Matar Sarr del Tottenham. Complicato arrivare a calciatori come Davide Frattesi, Baptiste Santamaria e Seko Fofana: costato tutti almeno 25 milioni di euro.

Mercato Milan, il nuovo centrocampista dalla Premier League?

In queste ore è emerso un altro nome per la mediana di Stefano Pioli: Albert Sambi Lokonga. È Tuttomercatoweb a rivelare che ci sono stati dei contatti con l’entourage del belga classe 1999 in forza all’Arsenal. Non è un intoccabile nella squadra di Mikel Arteta e potrebbe lasciare Londra.

Da capire le condizioni di una eventuale operazione. I Gunners nel luglio 2021 spesero quasi 20 milioni per il centrocampista cresciuto nell’Anderlecht. Paolo Maldini e Frederic Massara probabilmente proveranno a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, però l’Arsenal potrebbe rifiutare tale soluzione e pretendere l’obbligo di acquisto del cartellino a fine stagione o subito un affare a titolo definitivo. Nelle prossime ore si capiranno meglio i contorni dell’eventuale trattativa.

Sambi Lokonga ha caratteristiche che potrebbero tornare utili al Milan. Alto 1,83, è un mediano che si fa valere fisicamente ed è anche dotato a livello tecnico. Se la cava sia in fase di interdizione che in quella di costruzione del gioco, inoltre è intelligente tatticamente e molto dinamico in campo. Non è un centrocampista propenso ad andare in gol. In Premier League ha incontrato qualche difficoltà, forse l’Italia può essere il posto giusto per rilanciarsi.

Nell’Anderlecht ha conosciuto Alexis Saelemaekers, che nel 2021 gli aveva consigliato il trasferimento a Milano. I rossoneri si interessarono al ragazzo, ma poi non se ne fece nulla. Ha origini congolesi ed è fratello di Paul-José Mpoku, calciatore che in passato abbiamo visto in Serie A con le maglie di Cagliari e Chievo Verona. È gestito dalla Stirr Associates, la stessa agenzia che cura anche gli interessi di Onyedika. Vedremo se sarà destinato ad approdare a Milanello alla corte di Pioli.