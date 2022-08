Kessie, la voce spiazza i tifosi: “C’è questa possibilità”

Il Corriere della Sera ipotizza un clamoroso ritorno in Italia per un ex Milan, Kessie: sarebbe qualcosa di veramente inaspettato.

Si avvicina sempre di più l’inizio della Serie A (13 agosto) e anche la fine della sessione estiva del calciomercato (1 settembre). I club sono al lavoro per completare efficacemente le rispettive squadre. In casa rossonera i tifosi sono in attesa degli ultimi due colpi in entrata.

Com’è noto da tempo, a Stefano Pioli servono un difensore centrale e un centrocampista. Ha perso a parametro zero Alessio Romagnoli e Franck Kessie, vuole due innesti di buon livello. Vero che a centrocampo si è numericamente coperti, considerando il rientro di Tommaso Pobega dal prestito al Torino, ma c’è l’idea di liberarsi di Tiemoué Bakayoko per fare spazio a un altro innesto.

L’allenatore del Milan ha dichiarato che sa che è difficile trovare un mediano come Kessie e non si aspetta che venga preso un’esatta copia dell’ivoriano, però spera che gli venga preso comunque un giocatore forte ed esplosivo fisicamente, oltre che dotato di buone qualità tecniche.

Calciomercato Milan, Kessie torna in Italia?

A proposito di Kessie, ieri ESPN ha fatto una rivelazione molto importante. Nel suo contratto con il Barcellona, come in quello di Andreas Christensen (arrivato anche lui a parametro zero), è presente una clausola che gli consentire di liberarsi gratuitamente se non dovesse essere registrato nella lista per il campionato prima dell’inizio della Liga, che parte dopodomani. È probabile che tale opzione non venga esercitata, ma è presente nell’accordo.

Com’è risaputo, il Barcellona ha problemi grossi a livello finanziario e finora non ha potuto registrare i nuovi acquisti. C’è bisogno di fare alcune cessioni importanti per sbloccare la situazione. La società catalana punta molto sulla cessione di Frankie de Jong, oggetto del desiderio del Manchester United prima e del Chelsea poi.

Kessie non sembra intenzionato a liberarsi dal Barcellona, dove si sta ambientando bene in queste settimane. Tuttavia, il Corriere della Sera non esclude che il perdurare delle incertezze all’interno del club blaugrana possa mutare lo scenario. E in tal caso indica la Juventus come possibile pretendente all’ingaggio dell’ivoriano, dato che Massimiliano Allegri ha bisogno di rinforzi a centrocampo.

Il CorSera scrive anche che “i tifosi del Milan sognano il clamoroso ritorno“, ma un rientro a Milanello ci sentiamo di escluderlo. Inoltre, la tifoseria rossonera è molto arrabbiata con Kessie per il mancato rinnovo e il conseguente addio a parametro zero. È impensabile un ritorno.