Milan, chi è Ilaix Moriba: un super talento da rilanciare

Nelle scorse ore è emerso anche Ilaix Moriba tra le idee del Milan per questo calciomercato estivo: scopriamo meglio questo giocatore.

La campagna acquisto della società rossonera è ancora incompleta. Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per consegnare a Stefano Pioli gli ultimi due rinforzi: un difensore centrale e un centrocampista.

Per quanto riguarda la mediana, sfumato Renato Sanches, sembra essere Raphael Onyedika il principale obiettivo. Il 21enne nigeriano milita nel Midtjylland e viene valutato 8-9 milioni di euro. Il Milan ha fatto una prima offerta da circa 5 milioni ed è stata rifiutata. Possibile un rilancio nei prossimi giorni.

La dirigenza sta valutando anche altri profili per rinforzare il centrocampo. Il budget da investire rimane limitato, ma c’è tutta l’intenzione di prendere un innesto nel reparto. L’infortunio di Rade Krunic, che potrebbe rimanere alcune settimane fuori, può accelerare le trattative.

Calciomercato Milan, Ilaix Moriba: ruolo e caratteristiche

L’ultimo nome accostato al Milan è quello di Ilaix Moriba, 19enne guineano con passaporto spagnolo che milita nel Lipsia. Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, si è trasferito in Germania nell’estate 2021 per circa 15 milioni di euro e poi a gennaio 2022 è stato ceduto in prestito al Valencia. La sua ultima stagione non è stata esaltante e vuole rilanciarsi.

Moriba è alto 1,85 metri ed è un centrocampista forte fisicamente, ma anche ben messo a livello tecnico. Si tratta di un mediano box-to-box ed era stato paragonato a Paul Pogba in passato. Ha buon senso della posizione, è dinamico e gli piace calciare dalla distanza quando ne ha la possibilità. Sulla carta, le sue caratteristiche si sposerebbero bene con le esigenze di mister Pioli.

Da capire quali siano le intenzioni del Lipsia per il futuro dell’ex talento del Barcellona. Il Milan ha un budget limitato per il calciomercato in entrata e dunque non può fare un investimento particolare su Moriba se la valutazione del cartellino dovesse essere superiore ai 10 milioni. Nel caso in cui fosse percorribile l’opzione del prestito con diritto di riscatto, sarebbe l’ideale per le casse rossonere. Vedremo se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni.