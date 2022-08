LIVE Atalanta-Milan 1-1: Bennacer risponde a Malinovskyi, pareggio amaro

Diretta Live Atalanta-Milan: cronaca e risultato in tempo reale della partita della seconda giornata del campionato Serie A 2022/2023.

Dopo la vittoria all’esordio a San Siro contro l’Udinese, il Milan cercava il bis a Bergamo contro l’Atalanta. Una sfida che si preannunciava molto interessante. Il risultato finale al Gewiss Stadium è di 1-1.

La squadra di Pioli ha qualche rimpianto per aver giocato meglio degli avversari e non essere riuscita a essere sufficientemente lucida e precisa in fase offensiva. Il vantaggio è stato dei padroni di casa con Malinovskyi, il cui tiro è stato deviato in maniera decisiva da Kalulu. Nella ripresa il pareggio è stato firmato da Bennacer con una buona iniziativa personale e una conclusione che non ha lasciato scampo a Musso.

Atalanta-Milan: cronaca live della partita

90’+6′ – FINITA. ATALANTA-MILAN 1-1.

90’+5′ – Ammonito De Roon per fallo netto su De Ketelaere.

90′ – Concessi cinque minuti di recupero dall’arbitro Maresca.

88′ – Gasperini mette Zortea per Maehle.

86′ – Theo Hernandez prova il tiro da lontano, pallone smorzato da un avversario e poi bloccato facilmente da Musso.

84′ – Entra Florenzi per Calabria. La fascia da capitano finisce sul braccio di Theo Hernandez.

82′ – Gasperini mette Okoli per Djimsiti.

80′ – Origi si incunea bene in area avversaria, poi Djimsiti al momento del tiro a botta sicura anticipa il belga e salva l’Atalanta. L’ex Liverpool ha praticamente calciato la gamba dell’avversario, che rimane a terra e sembra costretto a uscire.

77′ – L’arbitro Maresca ammonisce Djimsiti e Theo Hernandez, che hanno avuto un accenno di lite.

75′ – Ammonito Tonali per fallo su Lookman.

72′ – Fuori Pasalic per Scalvini, Zapata per Muriel e Malinovskyi per Lookman.

68′ – GOL MILAN! BENNACER! Isma si libera bene sul suo sinistro e batte Musso con un tiro preciso dall’interno dell’area.

68′ – Ottimo riflesso di Musso sul tiro di Bennacer.

67′ – Malinovskyi calcia alto col sinistro da fuori area.

66′ – Entrano Saelemaekers e Origi per Messias e Leao. Sia il brasiliano sia il portoghese non hanno convinto oggi al Gewiss Stadium.

65′ – Messias di testa non riesce a correggere bene verso la porta il pallone crossato da Calabria.

64′ – Bennacer pesca Giroud in area, il francese ci prova di testa ma era difficile: Musso blocca agevolmente.

61′ – Theo Hernandez decisivo su Pasalic, intervento in scivolata perfetto.

60′ – Palla bellissima di De Ketelaere per l’inserimento di Tonali, che davanti a Musso calcia sul portiere argentino, che poi blocca. Occasione sprecata da Sandro!

58′ – Dentro Giroud e De Ketelaere per Rebic e Brahim Diaz.

56′ – Pericolosa l’Atalanta con Pasalic, che di testa impegna Maignan, costretto ad alzare il pallone sopra la traversa e a concedere un corner.

53′ – Conclusione da fuori area di Leao, pallone fuori di poco.

51′ – Cross di Pasalic per il colpo di testa di Hateboer dall’interno dell’area, palla alta.

50′ – Kalulu di testa manda il pallone alto sulla punizione battuta da Bennacer da posizione laterale.

48′ – Ammonito Hateboer per fallo netto su Leao.

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO, NESSUN CAMBIO NELLE FORMAZIONI.

45’+1′ – PRIMO TEMPO FINITO. ATALANTA-MILAN 1-0: DECIDE MALINOVSKYI PER ORA.

45’+1′ – Rebic ammonito per fallo su Demiral.

45′ – un Minuto di recupero concesso dall’arbitro.

45′ – Calabria tira di destro al volo da fuori area, non trova la porta.

42′ – Il Milan fatica a fare male all’Atalanta in questa fase.

39′ – Malinovskyi prova un’altra conclusione dalla distanza, pallone fuori.

34′ – Leao tenta il tiro di destro da lontano, Musso para senza affanni.

32′ – Calcio d’angolo di Bennacer, colpo di testa di Kalulu e palla fuori.

29′ – GOL ATALANTA. Malinovskyi dal limite dell’area batte Maignan grazie a una deviazione di Kalulu.

24′ – Malinovskyi calcia altissimo da fuori area.

23′ – Messias sciupa un’occasione interessante calciando fuori da posizione favorevole, seppur un po’ defilata. Poteva anche servire Tonali, libero in area.

22′ – Ammonito Pioli, che ha protestato per il mancato offside.

22′ – Uscita fuori area decisiva di Maignan ad anticipare Zapata, ben lanciato da un compagno. Forse era fuorigioco.

19′ – Palla rasoterra messa bene da Bennacer per Tonali, che non colpisce bene e non centra la porta.

16′ – Ammonito Toloi per aver fermato in modo scorretto Leao: fallo di ostruzione, il portoghese si stava lanciando verso l’area.

15′ – Match vivace a Bergamo.

11′ – Theo Hernandez servito con un pallone leggermente lungo, avrebbe calciato a botta sicura, ma Musso blocca prima che l’ex Real Madrid possa calciare.

10′ – Decisiva uscita di Maignan ad anticipare Zapata in area.

8′ – Malinovskyi ci prova col sinistro fa fuori area, palla a lato alla sinistra di Maignan.

4′ – Ottimo inserimento di Maehle in area rossonera, ma il tiro da posizione defilata è impreciso.

4′ – Bennacer prova a pescare Brahim Diaz sull’inserimento in area, palla leggermente troppo lunga e afferrata da Musso.

3′ – Ancora Leao: dopo uno scambio con Rebic, conclusione di destro da posizione defilata, ma Musso blocca senza problemi.

1′ – Leao subito pericoloso, ma il suo tiro dall’interno dell’area finisce fuori.

1′ – Match iniziato a Bergamo!

Alle 20:45 l’arbitro Maresca fischierà l’inizio della gara.

Serie A, formazioni ufficiali Atalanta-Milan

Il Milan è reduce dalla vittoria contro l’Udinese a San Siro e vuole ripetersi anche al Gewiss Stadium. Nella passata stagione vinse a Bergamo per 3-2 e spera di espugnare ancora lo stadio dell’Atalanta.

Pioli per questa partita non deve rinunciare solo a Ibrahimovic, si è infortunato anche Krunic e lo stop potrebbe essere di almeno tre settimane. In compenso, però, ha recuperato Tonali. L’ex Brescia aveva saltato la prima giornata di campionato per un leggero infortunio e ha pienamente recuperato. Affiancherà lui Bennacer a centrocampo. Difesa e reparto offensivo confermati rispetto al match contro l’Udinese.

SERIE A, ATALANTA-MILAN: FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Tolói, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Mæhle; Malinovskyi, Pašalić; Zapata. A disp.: Rossi, Sportiello; Okoli, Ruggeri, Scalvini, Soppy, Zortea; Boga, Lookman, Muriel. All.: Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Díaz, Leão; Rebić. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers; De Ketelaere, Giroud, Origi. All.: Pioli.

Arbitro: Maresca di Napoli.