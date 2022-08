Probabili formazioni Atalanta-Milan: un solo cambio rispetto all’Udinese

Oggi si gioca Atalanta-Milan, scopriamo le probabili formazioni che schiereranno Gasperini e Pioli: nei rossoneri una novità rispetto all’esordio.

Il Milan è pronto per affrontare la prima trasferta di questa Serie A 2022/2023 e si tratta di un impegno tutt’altro che da sottovalutare. Infatti, i campioni d’Italia vanno in scena a Bergamo contro l’Atalanta.

La squadra di Stefano Pioli ha esordito in campionato vincendo 4-2 contro l’Udinese a San Siro e vuole ripetersi oggi al Gewiss Stadium. Anche i ragazzi di Gian Piero Gasperini hanno debuttato con una vittoria, 2-0 sul campo della Sampdoria. Ci si attende una bella partita, dato che si scontreranno due formazioni a cui piace praticare bel calcio.

I rossoneri si presentano all’appuntamento non solo senza Zlatan Ibrahimovic, che rientrerà solo nel 2023. Sarà assente pure Rade Krunic, che ha accusato un infortunio muscolare e dovrebbe stare fuori almeno tre settimane. Questo problema fisico al bosniaco potrebbe accelerare l’acquisto di un nuovo centrocampista.

Serie A, probabili formazioni Atalanta-Milan: le scelte di Gasperini e Pioli

Pioli schiererà il suo Milan con il consueto 4-2-3-2-1. Nessuna novità in difesa. Davanti a Mike Maignan giocheranno ancora Davide Calabria, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo c’è il rientro di Sandro Tonali, assente per infortunio contro l’Udinese. Affiancherà Ismael Bennacer.

Per quanto riguarda il tridente offensivo, il mister non intende apportare cambiamenti. Giocheranno ancora Junior Messias, Brahim Diaz e Rafael Leao. Partiranno dalla panchina Yacine Adli e Charles De Ketelaere. Il centravanti sarà ancora Ante Rebic, con Olivier Giroud e Divock Origi pronti a subentrare eventualmente nel secondo tempo.

Gasperini, che deve rinunciare a Zappacosta ed Ederson, schiererà l’Atalanta con il collaudato modulo 3-4-1-2. Juan Musso in porta, in difesa dovrebbero giocare Toloi, Djimsiti e Okoli. C’è il dubbio Demiral. A centrocampo gli esterni saranno Hateboer a destra e Maehle a sinistra, mentre gli interni saranno De Roon e Koopmeiners. L’ex rossonero Pasalic sarà il trequartista, dietro alla coppia Lookman-Zapata. L’ex di Everton e Lipsia è in vantaggio su Muriel.

SERIE A, ATALANTA-MILAN: LE PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman (Muriel), Zapata.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic.