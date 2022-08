Offerta più alta: Onana in Serie A, ma non al Milan

L’Inter starebbe muovendo i fili per sottrarre un obiettivo di mercato al Milan: arriva un’indiscrezione molto interessante stamane.

La missione di Paolo Maldini e Frederic Massara negli ultimi giorni del calciomercato estivo è molto chiara. A Stefano Pioli vanno presi un difensore centrale e un centrocampista, è cos risaputa ormai.

Per quanto riguarda la mediana, da giorni sembra essere diventato Jean Onana l’obiettivo principale. I rapporti con il Bordeaux sono molto buoni, in virtù anche dell’operazione che ha portato Yacine Adli al Milan. Le parti sono in contatto, ma non risulta esserci ancora un accordo per il trasferimento del 2enne camerunese.

Due giorni fa l’agente Igor Campedelli, che cura gli interessi del giocatore, ha detto che attende che i due club trovino l’intesa. Onana sarebbe felice di approdare in Serie A e di indossare la maglia rossonera, però tocca a Milan e Bordeaux accordarsi. La trattativa è ancora in corso e si attende di capire se potrà andare in porto o meno.

Calciomercato Milan, affare Onana: si inserisce l’Inter

Oggi il quotidiano Il Secolo XIX rivela che ci sarebbe lo Spezia in vantaggio nella corsa all’ingaggio di Onana. La società ligure ha messo sul tavolo un’offerta migliore rispetto a quella del Diavolo: ciò è possibile grazie alla cessione di Janis Antiste al Sassuolo per circa 6 milioni di euro più 1,5 di bonus. La fonte riferisce anche che a muovere i fili dell’operazione Onana-Spezia ci sarebbe l’Inter.

Anche il club nerazzurro ha messo gli occhi sul centrocampista camerunese, ma non intende fare un investimento per portarlo subito a Milano. I rapporti con lo Spezia sono molto buoni e i nerazzurri potrebbero comprare il giocatore più in là a un determinato prezzo, lasciando che intanto si ambienti in Serie A con la squadra allenata da Ivan Gotti.

Si attendono conferme su questa indiscrezione de Il Secolo XIX, ma il quadro dipinto è verosimile. Da vedere come si comporterà il Milan, che certamente rappresenta oggi la destinazione migliore per Onana. Anche se non partirà titolare nella formazione di Pioli, il mediano del Bordeaux è pronto a lavorare sodo per conquistarsi il suo spazio. L’agente Campedelli ha già chiarito che questa prospettiva non preoccupa il suo assistito.