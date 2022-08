Thiaw al Milan, domattina visite mediche: le cifre dell’affare

Oggi è arrivato a Milano il nuovo difensore rossonero, Thiaw: un affare low cost che si spera possa rivelarsi un buonissimo colpo.

Dopo settimane di indiscrezioni e trattative, finalmente il Milan ha chiuso l’acquisto di un nuovo centrale difensivo. Si tratta di Malick Thiaw, che arriva dallo Schalke 04.

Non si tratta di un nome nuovo, dato che Paolo Maldini e Frederic Massara avevano provato a prenderlo già nel mercato di gennaio 2022. Allora non venne trovato l’accordo sul prezzo del cartellino, stavolta le cose sono andate diversamente.

Il 21enne tedesco è un difensore forte fisicamente (è alto 194 centimetri), dotato di buona velocità e che possiede tanti margini di miglioramento. Lavorare in un ambiente come Milanello e con un allenatore come Stefano Pioli lo aiuterà a crescere.

Calciomercato Milan: i dettagli del colpo Malick Thiaw

Oggi Thiaw è arrivato all’aeroporto di Milano Linate con un volo dalla Germania e domattina effettuerà le visite mediche presso la clinica La Madonnina. Poi si recherà al Centro Ambrosiano per i test riguardanti l’idoneità alla pratica sportiva agonistica, infine andrà a Casa Milan per la firma del contratto. Pronto per lui un quinquennale, dunque scadenza giugno 2027.

Ma quanto è costato il cartellino del difensore tedesco? Stando a quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il club rossonero spenderà 5 milioni di euro più 2 di bonus. L’investimento può arrivare a 7 milioni complessivi, un affare low cost per un giocatore promettente. Maldini e Massara hanno deciso di scommettere su di lui, dopo che altre opzioni erano sfumate.

Vedremo se Thiaw si rivelerà all’altezza della prestigiosa maglia del Milan. Il fatto che sia stato seguito per diverso tempo è un segnale importante, così come le parole positive che mister Pioli ha speso per lui dopo la vittoria contro il Bologna a San Siro. Sarà il campo a dire se il Milan ha fatto l’investimento giusto per migliorare la difesa. Intanto, benvenuto Malick!