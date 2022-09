“Può farlo”: Milan, l’annuncio di Pioli sul nuovo acquisto

Stefano Pioli ha parlato di uno degli ultimissimi arrivati in casa rossonera, un calciatore che è anche molto dinamico tatticamente.

Il mercato si è ufficialmente concluso ieri, con il Milan che ha definito ben due operazioni in entrata sul gong. In particolare un colpo studiato e concretizzato nel giro di pochissime ore.

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa pre-derby di questo pomeriggio, ha voluto commentare proprio i colpi effettuati, tutti molto giovani e di prospettiva: “Il nostro è un percorso condiviso, investire su giovani di talento e prospettiva, siamo andati in quella direzione. E’ stato importante confermare un blocco di giocatori che stanno giocando assieme da tempo, con tanti margini di miglioramento”.

In particolare Pioli si è soffermato sull’ultimo arrivato. Sergino Dest, laterale destro statunitense, acquistato dal Barcellona con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un blitz necessario dopo l’infortunio di Florenzi.

Dest e Vranckx gli ultimi colpi del Milan: il giudizio di Pioli

Come detto Pioli non ha nascosto i propri giudizi sulle qualità di Sergino Dest, in particolare sulle qualità tattiche e tecniche del classe 2000 giunto a titolo temporaneo.

“Intanto siamo dispiaciuti per Florenzi, che per noi è un leader dentro e fuori il campo – ha commentato Pioli – Stanno facendo le valutazioni sul suo infortunio e sul suo recupero. Dest ha qualità, ha ritmo, ha velocità. Se può giocare in altri ruoli? Lo abbiamo preso per giocare terzino, ma ha caratteristiche importanti anche per esserci utile in altre posizioni”.

Quindi col tempo non sarà certamente da escludere che Dest possa tornare utile non solo da terzino puro. Il calciatore americano, con passaporto olandese, in carriera ha anche giocato da terzino sinistro adattato e da esterno offensivo, magari come alternativa di Messias o Saelemaekers.

Pioli si è soffermato anche sulle caratteristiche di Aster Vranckx, altro colpo last-minute del Milan: “Si tratta di un centrocampista completo, che abbina qualità e quantità. Un talento interessante, con belle caratteristiche. Il club continua a puntare su giovani che hanno talento e prospettiva”.

Il giudizio sul mercato del Milan da parte del mister è complessivamente molto positivo, visto che i dirigenti hanno proseguito sul loro piano strategico: puntare su giovani internazionali pronti al salto di qualità.