Calciomercato Milan, secca smentita: “Non c’è accordo”

Viene smentita l’esistenza di un accordo per il trasferimento di un difensore a Milanello: l’affare non è per niente fatto.

Il Milan solo verso la fine della sessione estiva del calciomercato è riuscito a prendere il difensore tanto cercato. Aveva sondato più piste prima di affondare il colpo per Malick Thiaw, arrivato dallo Schalke 04.

Il giovane tedesco era stato oggetto di una trattativa già a gennaio, però allora non andò in porto. Stavolta le cose sono andate diversamente e ora sarà interessante vedere se il nuovo acquisto dimostrerà di essere all’altezza della maglia rossonera. Finora non ha debuttato, Stefano Pioli lo manderà in campo quando lo riterrà pronto.

Tra i centrali che Paolo Maldini e Frederic Massara avevano sondato e che continuano a monitorare c’è anche Jakub Kiwior. Si era vociferato dell’esistenza di un’opzione a favore del Diavolo dopo il passaggio di Daniel Maldini in prestito allo Spezia. Vedremo se ci saranno sviluppi concreti nei prossimi mesi.

Dalla Polonia sono arrivate indiscrezioni riguardanti il fatto che Kiwior sarebbe vicino al trasferimento al Milan. Tuttavia, in Italia al momento non risulta questa cosa.

Il giornalista Nicolò Schira ha spiegato che, nonostante le voci circolate, non vi è alcun accordo tra il club rossonero e il giocatore. Il Milan è molto interessato, però ci sono anche Roma, Juventus, West Ham, Leicester City e Villarreal che hanno inviato i propri osservatori a seguire da vicino Kiwior.

Schira aggiunge che lo Spezia valuta il proprio gioiello 15 milioni e aspetterebbe il Mondiale sperando che il prezzo possa salire. La dirigenza ligure non ha fretta di accelerare le cose adesso. Vedremo più in là se si muoverà davvero qualcosa.

Maldini e Massara continueranno a monitorare Kiwior, poi decideranno se sferrare davvero un assalto o temporeggiare. Sarebbe sorprendente se già oggi il Milan si fosse mosso per bloccarlo.

Despite the rumors, there is no agreement between #ACMilan and #Kiwior as of now. #Milan are really interested in him, but many clubs monitoring the polish centre-back: #Juventus, #ASRoma, #WestHam, #Leicester and #Villarreal have sent their scouts to watch him in the last games

