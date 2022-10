Diretta live Milan-Chelsea: cronaca e risultato in tempo reale del match del girone E di Champions League.

Dopo la bella vittoria contro la Juventus in campionato, il Milan è pronto per affrontare la sfida di ritorno contro il Chelsea in Champions League. A Londra i rossoneri hanno subito una pesante sconfitta per 3-0 e dunque hanno grande voglia di riscatto a San Siro.

Champions League, Milan-Chelsea: il racconto della partita

21′ – GOL CHELSEA. Jorginho spiazza Tatarusanu.

20′ – Ammoniti Giroud e Mount. Grandi proteste del Milan per il rigore assegnato dall’arbitro.

18′ – RIGORE PER IL CHELSEA ED ESPULSO TOMORI PER FALLO SU MOUNT.

15′ – Ottimo anticipo di Gabbia su Aubameyang, il centrale rossonero ha iniziato molto bene.

13′ – Match equilibrato a San Siro.

9′ – I rossoneri non sfruttano al meglio un contropiede che poteva fare molto male al Chelsea.

7′ – Ottimo atteggiamento del Milan finora, squadra aggressiva e che vuole fare la partita.

5′ – Punizione interessante di Tonali, ma nessun rossonero impatta il pallone di testa e poi il Chelsea libera l’area.

1′ – Partiti!

Alle 21:00 l’arbitro Siebert fischierà l’inizio a San Siro. Noi di MilanLive faremo la diretta testuale della sfida.

Le formazioni ufficiali di Milan-Chelsea

MILAN (4-3-3): Tătăruşanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Krunić, Bennacer, Tonali; Díaz, Giroud, Leão. A disp.: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Coubis, Dest; Pobega; Messias, Origi, Rebić. All.: Pioli.

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovačić, Chilwell; Sterling, Mount; Aubameyang. A disp.: Bettinelli, Mendy; Azpilicueta, Cucurella; Chukwuemeka, Gallagher, Loftus-Cheek, Zakaria; Broja, Havertz, Pulisic. All.: Potter.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania).