Fiorentina-Inter, polemica sul gol di Mkhitaryan: fallo di Dzeko? – VIDEO

Fiorentina-Inter la partita delle polemiche per l’operato arbitrale decisamente scadente: il gol della vittoria nerazzurro nasce da un probabile fallo di Dzeko.

A volte abbiamo sentito o letto tifosi nerazzurri che hanno affermato che il Milan è una squadra favorita dagli arbitri. Roba che fa veramente ridere, perché basterebbe guardare le partite in modo serio per capire che non è affatto così. Tralasciando ciò, cosa dovremmo dire stasera dopo aver assistito a Fiorentina-Inter?

Nel primo tempo Federico Dimarco andava espulso per il bruttissimo fallo commesso in area su Giacomo Bonaventura, invece non è stato neanche ammonito. Per fortuna, grazie al VAR, è stato almeno concesso il calcio di rigore. Non aver esposto il cartellino rosso al terzino è un errore scandaloso.

Ma non si è trattato dell’unico errore commesso dall’arbitro Paolo Valeri a Firenze. Infatti, nel recupero finale l’Inter ha trovato il gol della vittoria per 4-3 grazie a un gol di Henrikh Mkhitaryan. Però l’azione sembra nascere da un fallo commesso da Edin Dzeko su Nikola Milenkovic. Le immagini mostrano che l’attaccante bosniaco è intervenuto in maniera irregolare sul difensore viola, trattenendolo anche per la maglia, ma il direttore di gara ha lascito correre e poi è arrivata la rete del successo nerazzurro.