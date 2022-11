“Non ce n’è stato bisogno”: Pioli svela un retroscena su Leao

Pioli nella conferenza stampa di oggi a Milanello è stato interpellato anche su Rafa Leao, deludente contro il Torino e in cerca di riscatto con il Salisburgo.

Quello visto a Torino è stato un brutto Milan, tutti hanno giocato male e si sono presi delle critiche. Uno dei più criticati è stato Rafael Leao, colpevole di aver sbagliato due gol abbastanza facili a inizio partita. Poi non ha reagito agli errori ed è stato anche sostituito nell’intervallo.

Stefano Pioli nella conferenza stampa di oggi a Milanello è stato interpellato anche sulla situazione del giocatore portoghese e ha specificato che non esiste alcun problema specifico: “È un grandissimo calciatore, domani sarà nel pieno della condizione e darà il massimo come tutti. Non ho dubbi”.

Al mister è stato chiesto se abbia avuto bisogno di dire qualcosa a Leao: “Assolutamente no. L’ho visto bene, sorridente e concentrato. Abbiamo analizzato velocemente la partita di Torino, era facile farlo. Se gli avversari si aspettano di trovare un Milan come quello visto a Torino, rimarranno delusi. Leao sta bene, come sta bene tutta la squadra. Non ho bisogno di motivare i giocatori o di fare delle cose particolari per accentuare la concentrazione, l’attenzione e lo spirito. La partita è importante e i calciatori lo sanno benissimo”.

Pioli non vede alcun “caso Leao”, la negativa prova contro il Torino rappresenta solo un episodio. Ovviamente l’ex Lille, come i compagni, deve impegnarsi per migliorare. Domani a San Siro contro il Salisburgo la squadra non potrà sbagliare. C’è il passaggio agli ottavi di Champions League in palio, vietato fallire.