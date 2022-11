Milan, arriva l’attacco da Napoli: “Tanti aiuti arbitrali”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss e tifoso del Napoli, attacca il Milan dopo la vittoria contro la Fiorentina.

Tanta fatica, ma alla fine il Milan ha sconfitto la Fiorentina. Il gol decisivo, anzi l’autogol, è arrivato nel recupero e ha permesso alla squadra di Stefano Pioli di chiudere il 2022 con i 3 punti. Il successo era fondamentale per non perdere altro terreno in classifica rispetto alla capolista Napoli.

A proposito di Napoli, qualche tifoso azzurro nel post-partita di San Siro ha avuto da ridire per la rete della vittoria realizzata dai campioni d’Italia. Ad esempio Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss, che sul suo profilo Twitter ha scritto quanto segue: “L’incredibile forza del Napoli è rappresentata anche dal fatto che con tanti aiuti arbitrali comunque sono sempre a -8. PS altro che rigorino stasera si sono superati! ”.

Secondo Alvino, il Milan oggi è stato aiutato dall’arbitro e in generale ha avuto diversi aiuti durante il campionato. Una presa di posizione decisamente discutibile e che, infatti, sta generando diversi commenti su Twitter. Gli insulti nei suoi confronti sono assolutamente sbagliati, ma quanto asserito dal giornalista napoletano è assolutamente criticabile.

La Fiorentina si è lamentata in due occasioni: la prima per un presunto fallo di Tomori su Ikoné in area rossonera, non è stato concesso calcio di rigore. La seconda è per un presunto fallo nell’azione che ha portato all’autogol decisivo di Milenkovic. C’è stato pure il check del VAR, ovviamente, però non è stato ravvisato un intervento falloso.