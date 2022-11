Milan, blitz per l’attaccante: colpo a zero e Inter battuta

Conferme sull’interesse per l’attaccante. Il Milan deve fare i conti con la concorrenza di Inter, Juventus e Bayern Monaco. Ecco cosa sta succedendo

13 gol in 17 partite, con la maglia del Borussia Monchengladbach, è questo il rendimento di Marcus Thuram. L’attaccante francese, che disputerà i Mondiali, con la maglia della Nazionale transalpina, si prepara a spiccare il volo.

E’ inevitabile che la prossima stagione giochi in un grande club. I numeri per il figlio dell’ex difensore di Parma e Juve, che di professione fa il centravanti, sono importanti e le squadre che hanno chiesto informazione al suo entourage non mancano.

Vi abbiamo parlato dell’interesse per Thuram da parte del Milan, qualche giorno fa. Interesse che trova conferme. E’ SkySport a riportare che il Diavolo è una delle squadre che vorrebbe bloccare il giocatore per l’estate. Ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, un contratto che non ha alcuna intenzione di rinnovare.

Milan, colpo Thuram: grande concorrenza

Oltre al Milan, su Thuram si registra il forte pressing di Juventus e soprattutto Inter. Proprio i nerazzurri un paio di estati fa hanno provato a prendere il calciatore. Un brutto infortunio ha però bloccato tutto, con Marotta che decise poi di virare su Correa.

Oggi rappresenta un’occasione per molti club ma il futuro di Thuram potrebbe essere ancora in Germania. La minaccia più grande, nonostante gli occhi della Premier League su di lui, è rappresentata dal Bayern Monaco, sempre molto attento ai talenti della Bundesliga.