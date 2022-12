Milan, attento al Barcellona: tre rossoneri nel mirino di Xavi

Il Barcellona guarda anche in casa Milan per il futuro: ci sono tre giocatori della squadra di Pioli che piacciono alla dirigenza blaugrana.

Nelle ultime stagioni la squadra rossonera è cresciuta esponenzialmente, prima tornando a qualificarsi alla Champions League e poi vincendo lo Scudetto. Normale che ci siano calciatori nel mirino delle big d’Europa.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno cercando di blindare tutti i top player, ma mancano all’appello Ismael Bennacer e Rafael Leao. Le trattative vanno avanti da mesi, però non si arriva ancora un accordo. E l’algerino ha anche cambiato agente, passando da Moussa Sissoko a Enzo Raiola.

A entrambi i giocatori non dispiacerebbe affatto rinnovare, va trovata l’intesa economica. È sempre quello il problema. E con l’esterno portoghese è più complicato, perché la richiesta è di circa 7 milioni di euro netti a stagione. Il Milan offre un po’ meno e sullo sfondo non mancano società europee pronte a farsi avanti.

Calciomercato Milan, il Barcellona pensa a tre rossoneri

Secondo quanto spiegato dal quotidiano Tuttosport, il Barcellona ha messo gli occhi sia su Bennacer sia su Leao. E piace anche Theo Hernandez, ma ha un contratto fino a giugno 2026 e il Milan non intende valutare nessuna offerta. L’ex terzino del Real Madrid è assolutamente incedibile.

Diverso il discorso per i compagni di squadra, a causa della loro scadenza contrattuale. Senza accordo per il rinnovo, ambedue verrebbero messi sul mercato l’estate prossima. La società rossonera può incassare delle belle somme e mettere a bilancio delle notevoli plusvalenze. Nel frattempo farà comunque di tutto per prolungare i loro contratti, però in caso di insuccesso dovranno solo cercare di massimizzare il ricavato dalle cessioni.

Il Barcellona vive un momento difficoltà a livello finanziario, dunque è difficile pensare che possano arrivare delle proposte già a gennaio 2023. Più facile pensare a delle offerte nella sessione estiva del calciomercato, quando i conti magari saranno un po’ migliorati. Chiaramente i blaugrana dovranno vedersela pure con altre squadre. Bennacer e Leao fanno gola soprattutto in Premier League, dove non mancano sicuramente i soldi per tentare i due calciatori del Milan.