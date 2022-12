Amichevole Milan-Lumezzane: orario e dove vedere in diretta tv e streaming

Oggi il Milan disputa il primo test amichevole a Milanello e affronta il Lumezzane: orario e info su diretta tv/streaming.

La squadra di Stefano Pioli in questi giorni è tornata ad allenarsi a Milanello per prepararsi alla ripresa del campionato. Nel 2023 ci saranno molti impegni importanti e bisogna farsi trovare pronti.

In questo periodo di pausa per il Mondiale in Qatar sono in programma alcune amichevoli di prestigio che saranno utili in vista dalla ripartenza della stagione. Il Milan affronterà Arsenal e Liverpool durante il ritiro a Dubai, poi il 30 dicembre sarà in Olanda per sfidare il PSV Eindhoven. Dei test che aiuteranno il gruppo a entrare in condizione.

Ma prima di questi match, i campioni d’Italia sono attesi a un’amichevole presso il centro sportivo di Carnago. Oggi se la vedranno contro il Lumezzane, squadra che milita nel campionato di Serie D. Una prima sgambata per mettere un po’ di minuti nelle gambe e riprendere confidenza col ritmo partita.

Milan-Lumezzane: dove vederla in tv e streaming

A Milanello non sono presenti, ovviamente, i giocatori impegnati nel Mondiale in Qatar. Non c’è neppure Ismael Bennacer, che sta trascorrendo ancora un periodo di vacanza e che si aggregherà al gruppo direttamente a Dubai. Contro il Lumezzane non vedremo in azione né Zlatan Ibrahimovic né Mike Maignan e Davide Calabria, che stanno rispettando il programma di lavoro stabilito per recuperare pienamente la loro condizione fisica. Da ieri si è allenato in gruppo Alexis Saelemaekers, che mancava da mesi. Improbabile un suo impiego oggi.

Putting in that Wednesday work 👷#SempreMilan

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/a3EEpEYgXG — AC Milan (@acmilan) December 7, 2022

I tifosi rossoneri sono curiosi di rivedere la squadra giocare e potranno farlo con la loro tv oppure con pc, tablet o smartphone. Infatti, dalle 14:30 è prevista la diretta sull’applicazione ufficiale AC Milan, su Milan TV, sul canale ufficiale YouTube e su quello Twitch. I milanisti hanno più opzioni a disposizione per seguire i ragazzi.

Anche le prossime amichevoli saranno trasmesse in diretta tv e streaming: Milan-Arsenal su DAZN e Sky, Milan-Liverpool in esclusiva su DAZN e PSV Eindhoven sia su DAZN che su Sky. Un bel programma prima che riparta il campionato con la trasferta contro la Salernitana prevista per il 4 gennaio 2023.

Probabile formazione di Pioli

Oggi ci sarà ancora Ciprian Tatarusanu in porta. Nella linea difensiva a quattro probabilmente vedremo Malick Thiaw terzino destro e Pierre Kalulu a sinistra, con Matteo Gabbia e Fikayo Tomori al centro. Sandro Tonali e Tommaso Pobega a centrocampo.

Junior Messias agirà nel consueto ruolo di esterno destro offensivo, mentre sulla fascia opposta ci sarà Ante Rebic. Brahim Diaz ricoprirà la posizione di trequartista e cercherà di supportare al meglio Divock Origi, unica punta.

Nel secondo tempo ci sarà certamente spazio per Yacine Adli, che nella prima parte di stagione ha giocato pochissimi minuti e che vuole convincere Pioli a dargli maggiore fiducia. Da capire se per l’ex Bordeaux vi sia anche la possibilità di partire in prestito nel calciomercato di gennaio 2023. Contro il Lumezzane troveranno spazio pure Aster Vranckx e Marko Lazetic.