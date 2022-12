Milan, tifosi spiazzati: slitta l’incontro, c’è l’ombra degli inglesi

In casa Milan è tempo di rinnovi: tuttavia sembra essere slittato nuovamente il summit tra l’entourage del calciatore e il club. Ora tre squadre inglesi possono tentare il colpo.

In casa Milan è tempo di rinnovi: urgono quelli di Leao, Kjaer, Junior Messias e Bennacer, in scadenza al 2024, ma anche quelli di Olivier Giroud in scadenza al 2023.

Negli ultimi giorni non si è parlato d’altro, in orbita rossonera, che del rinnovo di un calciatore che, però sta continuando a slittare settimana dopo settimana. Su di lui tre squadre della Premier League non hanno fatto mistero d’essere interessate. Ora i tifosi tremano.

Il rinnovo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport qualche giorno fa, tra il Milan e l’atleta si dovrebbe raggiungere l’accordo entro la fine del 2022, quindi prima della ripresa del campionato di Serie A fissata per il prossimo 4 gennaio. Dopo mesi di discussioni e trattative, Maldini e Massara avrebbero virtualmente blindato un’altra della colonne dello scudetto rossonero. Solo che ad oggi ancora non si è passati all’atto pratico. Per l’atleta, nonché una delle certezze di questa ottima prima parte di stagione (fissata con il secondo posto solitario in campionato e l’approdo agli ottavi di finale di Champions League dopo 9 anni), ancora non c’è niente di concreto. Anche se il calciatore è intenzionato ad aspettare il club, su di lui ci sarebbero tre squadre inglesi pronte ad insidiarlo: si tratta di Ismail Bennacer.

Vertice saltato: tre club inglesi su di lui

Il Milan partirà sabato per Dubai, ed il vertice per parlare del rinnovo di Ismael Bennacer, che era previsto inizialmente per questa settimana, è slittato. Vertice fondamentale per cercare di capire i margini di manovra tra l’esigenza del Milan e le richieste dell’algerino. Bennacer ha da poco cambiato agente affidandosi a Enzo Raiola e chiede ai rossoneri un ingaggio quasi triplicato: dagli 1,7 milioni attuali a 4,5 milioni a stagione. Il centrocampista algerino darà ovviamente la precedenza al Milan, ma ci sono già stati sondaggi da parte di alcuni club della Premier che sarebbero fortemente interessati a lui.

Tre club di Premier su di lui

Chelsea e Manchester United non demordono e continuano a sondare il terreno per il centrocampista classe ’97. A quanto pare, però ci sarebbe un ritorno di fiamma del Liverpool. Infatti i Reds hanno chiesto informazioni negli ultimi giorni sul centrocampista, che piace molto a Klopp. Il Liverpool ha necessità di rivoluzionare il centrocampo, e nell’ottica di due, se nonaddirittura tre, operazioni a centrocampo rientrerebbe proprio il numero 4 del Milan. Con l’attuale scadenza fissata al 30 giugno 2024, Ismail Bennacer sta ingolosendo mezza Europa: ne capiremo di più dopo la sosta.

Sosta che servirà per definire gli ultimi dettagli dell’intesa con Ismael. La sensazione è quella che rinnoverà le promesse con il Milan ricevendo un ingaggio praticamente triplicato. Ci si aspetta un contratto fino al 2027, così come Tomori, Tonali e Kalulu. A cui si aggiungono Theo Hernandez e Maignan, in scadenza a giugno 2026.