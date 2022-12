Milan-Arsenal amichevole in diretta, risultato in tempo reale: formazioni ufficiali

I rossoneri sfidano i Gunners nell’amichevole a Dubai e Pioli sfrutta l’occasione per mettere alla prova alcuni acquisti estivi

Nel terzo giorno di ritiro a Dubai il Milan affronta l’Arsenal in un’amichevole di lusso che servirà al tecnico Stefano Pioli per testare la condizione dei suoi giocatori e a quest’ultimi per tornare a riprendere confidenza con il ritmo partita.

La diretta live di Arsenal-Milan inizierà alle ore 15:00

La sfida contro la squadra di Mikel Arteta, capolista in Premier League, è inserita all’interno della Dubai Super Cup, nella quale è presente anche il Liverpool di Jurgen Kloop, che i rossoneri affronteranno invece venerdì 16. Si tratta di un match che servirà solo per mettere benzina nelle gambe e per valutare soprattutto elementi come Vranck e Adli, che fino ad ora non sono riusciti ad imporsi e dai quali ci si aspetta qualcosa in più nella seconda parte di stagione.

Ovviamente saranno molti gli assenti, da una parte e dall’altra, con i giocatori che hanno partecipato al Mondiale che sono in vacanza oppure ancora impegnati in Qatar, Nel Diavolo quindi non vedremo ovviamente Theo Hernandez, Olivier Giroud, ma neanche Rafa Leao e Sergino Dest. Anche i Gunners non sono al completo.

Milan-Arsenal, le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Pobega; Tonali, Vranckx; Saelemaekers, Adli, Rebic; Origi. All: Pioli

Arsenal (4-3-3): Hein, White, Holdng, Gabriel Magalhanes, Tierney, Partey, Lokonga, Odegaard, Vieira, Nelson, Nketiah. All. Arteta