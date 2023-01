Marta Fascina, gioia incontenibile: la compagna di Berlusconi insulta l’Inter su Instagram (FOTO)

Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi, si è decisamente lasciata andare dopo Monza-Inter 2-2.

Il Monza aveva iniziato la sua prima stagione in Serie A molto male, ma con la promozione di Raffaele Palladino in panchina la squadra ha cambiato marcia. Il pareggio conquistato contro l’Inter nell’ultima giornata del campionato è un altro risultato molto positivo.

Il caso ha voluto che a segnare il gol del 2-2 finale nel recupero sia stato Luca Caldirola, un difensore che in passato aveva vestito la maglia nerazzurra. Incontenibile la gioia della squadra, dei tifosi e anche di Adriano Galliani. L’amministratore delegato del club si è lasciato andare a un’esultanza che ha ricordato molto quelle risalenti alla sua esperienza da dirigente del Milan.

Non è la prima volta che la neopromossa gioca un brutto scherzo a una big della Serie A. Era successo anche contro la Juventus al debutto di Palladino in panchina. Allora, sempre allo stadio Brianteo, arrivò persino una vittoria per 1-0. Adesso i brianzoli hanno 18 punti in classifica dopo 17 partite disputate e sono a +9 sulla zona retrocessione.

Marta Fascina, sfogo dopo Monza-Inter

In tribuna vicino a Galliani c’era Paolo Berlusconi, che del Monza è presidente onorario e che non ha contenuto la sua gioia per il trionfo della squadra. Silvio Berlusconi, proprietario del club tramite Fininvest, invece ha visto la partita solo in televisione.

Assieme all’ex patron del Milan anche Marta Fascina, la nota compagna. Proprio lei si è lasciata andare sui social network dopo il pareggio dei brianzoli contro l’Inter. In una storia Instagram ha scritto “Interista vaffanculoooo!!!“. Successivamente ha cancellato la foto pubblicata, però troppo tardi perché non venisse vista da numerose persone.

Marta Fascina ha ricevuto numerose critiche per la sua uscita poco elegante, trattandosi anche di una deputata della Repubblica Italiana. I tifosi interisti se la sono presa, ovviamente, e non hanno mancato di scrivere dei commenti negativi sui social network.