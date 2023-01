Lecce-Milan in diretta, risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

Lecce Milan in diretta live, risultato in tempo reale dallo stadio Via del Mare. Aggiornamenti minuto per minuto sulla partita valida per la 18^ giornata di Serie A

Il Milan torna in campo dopo il pareggio contro la Roma in campionato e la sconfitta – con conseguente eliminazione – di Coppa Italia contro il Torino. I rossoneri devono rispondere al Napoli, da ieri sera a +10 in classifica dopo la roboante vittoria contro la Juve per 5-1 al Maradona. Ma la partita sul campo del Lecce è tutt’altro che scontata.

Lecce-Milan, le formazioni ufficiali

Stefano Pioli sorprende tutti e schiera Tommaso Pobega dal primo minuto per sostituire Sandro Tonali, squalificato. L’ex Torino affiancherà Ismael Bennacer, alla sua prima partita dopo l’importante rinnovo di contratto, ufficiale ieri. Per il resto la formazione è la solita con Brahim Diaz invece di De Ketelaere nel ruolo di trequartista, in attacco Giroud. Tre importanti notizie dalla panchina: prima in assoluto per Devis Vasquez, l’ultimo arrivato, e si rivedono Kjaer e Origi, e questo è un ottimo segnale anche in vista della Supercoppa.

Tutti a disposizione per Baroni e il suo Lecce. Solito 4-3-3 con in attacco Lorenzo Colombo, l’attaccante di proprietà del Milan – reduce dall’esperienza positiva in Serie B alla Spal – che sta facendo benissimo. Al suo fianco due elementi pericolosi come Strefezza e Di Francesco. In difesa c’è Samuel Umtiti insieme a Baschirotto.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disp. Bleve, Brancolini, Lemmens, Tuia, Gallo, Maleh, Askildsen, Bistrovic, Helgason, Listkowski, Oudin,Voelkerling, Ceesay, Banda. All.: Baroni.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomoti, Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. A disp. Mirante, Vásquez; Bozzolan, Dest, Kjaer, Gabbia, Thiaw, Vranckx, Bakayoko, Adli, Messias, De Ketelaere, Origi, Lazetic. All.: Pioli.